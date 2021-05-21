https://ria.ru/20210521/igry-1733289282.html

Липчане участвуют в XX Дельфийских играх России

Липчане участвуют в XX Дельфийских играх России - РИА Новости, 21.05.2021

Липчане участвуют в XX Дельфийских играх России

Делегация Липецкой области принимает участие в ежегодном всероссийском фестивале-конкурсе для молодёжи XX Дельфийских играх, который стартовал в пятницу в... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:49

2021-05-21T13:49

2021-05-21T13:49

липецкая область

россия

игорь артамонов

пермь

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ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Делегация Липецкой области принимает участие в ежегодном всероссийском фестивале-конкурсе для молодёжи XX Дельфийских играх, который стартовал в пятницу в Перми, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Юные таланты примут участие в 10 номинациях конкурса, который продлится до 26 мая.В состав делегации Липецкой области входят 18 человек, среди которых студенты, концертмейстеры и преподаватели областных образовательных учреждений.Дельфийские игры – это соревнования деятелей искусства по 49 номинациям, среди которых тележурналистика, кулинарное и парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и много других. Считается, что Дельфийские игры зародились в 582 году до н. э. в Греции. Вместе с Олимпийскими играми они были запрещены более 1 600 лет назад и возрождены лишь в начале XX века.Молодежные Дельфийские Игры России проводятся в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи России, а также просвещения, эстетического и патриотического воспитания.

https://ria.ru/20210520/krasivaya-1733105324.html

россия

пермь

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россия, игорь артамонов, пермь