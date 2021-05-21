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Шапка - Липецкая область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Липецкая область
https://ria.ru/20210521/igry-1733289282.html
Липчане участвуют в XX Дельфийских играх России
Липчане участвуют в XX Дельфийских играх России - РИА Новости, 21.05.2021
Липчане участвуют в XX Дельфийских играх России
Делегация Липецкой области принимает участие в ежегодном всероссийском фестивале-конкурсе для молодёжи XX Дельфийских играх, который стартовал в пятницу в... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:49
2021-05-21T13:49
липецкая область
россия
игорь артамонов
пермь
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ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Делегация Липецкой области принимает участие в ежегодном всероссийском фестивале-конкурсе для молодёжи XX Дельфийских играх, который стартовал в пятницу в Перми, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.Юные таланты примут участие в 10 номинациях конкурса, который продлится до 26 мая.В состав делегации Липецкой области входят 18 человек, среди которых студенты, концертмейстеры и преподаватели областных образовательных учреждений.Дельфийские игры – это соревнования деятелей искусства по 49 номинациям, среди которых тележурналистика, кулинарное и парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и много других. Считается, что Дельфийские игры зародились в 582 году до н. э. в Греции. Вместе с Олимпийскими играми они были запрещены более 1 600 лет назад и возрождены лишь в начале XX века.Молодежные Дельфийские Игры России проводятся в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи России, а также просвещения, эстетического и патриотического воспитания.
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россия, игорь артамонов, пермь

Липчане участвуют в XX Дельфийских играх России

13:49 21.05.2021
 
© Фото : Дельфийские игры / ВКонтактеУчастники Двадцатых молодежных Дельфийских игр России
Участники Двадцатых молодежных Дельфийских игр России - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Фото : Дельфийские игры / ВКонтакте
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ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Делегация Липецкой области принимает участие в ежегодном всероссийском фестивале-конкурсе для молодёжи XX Дельфийских играх, который стартовал в пятницу в Перми, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Юные таланты примут участие в 10 номинациях конкурса, который продлится до 26 мая.
В состав делегации Липецкой области входят 18 человек, среди которых студенты, концертмейстеры и преподаватели областных образовательных учреждений.
Дельфийские игры – это соревнования деятелей искусства по 49 номинациям, среди которых тележурналистика, кулинарное и парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и много других. Считается, что Дельфийские игры зародились в 582 году до н. э. в Греции. Вместе с Олимпийскими играми они были запрещены более 1 600 лет назад и возрождены лишь в начале XX века.
Молодежные Дельфийские Игры России проводятся в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи России, а также просвещения, эстетического и патриотического воспитания.
"У нас много талантливой молодежи, которая нуждается в поддержке, поэтому задачу власти я вижу в том, чтобы создавать ей условий для творческой самореализации, раскрытия и роста творческого потенциала не жалея на это ни средств, ни сил", - сказал глава региона.
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Липецкая областьРоссияИгорь АртамоновПермь
 
 
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