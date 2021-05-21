Липчане участвуют в XX Дельфийских играх России
ЛИПЕЦК, 21 мая – РИА Новости. Делегация Липецкой области принимает участие в ежегодном всероссийском фестивале-конкурсе для молодёжи XX Дельфийских играх, который стартовал в пятницу в Перми, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Юные таланты примут участие в 10 номинациях конкурса, который продлится до 26 мая.
В состав делегации Липецкой области входят 18 человек, среди которых студенты, концертмейстеры и преподаватели областных образовательных учреждений.
Дельфийские игры – это соревнования деятелей искусства по 49 номинациям, среди которых тележурналистика, кулинарное и парикмахерское искусство, сохранение культурного наследия и много других. Считается, что Дельфийские игры зародились в 582 году до н. э. в Греции. Вместе с Олимпийскими играми они были запрещены более 1 600 лет назад и возрождены лишь в начале XX века.
Молодежные Дельфийские Игры России проводятся в целях выявления и поддержки творчески одаренных детей и молодежи России, а также просвещения, эстетического и патриотического воспитания.
"У нас много талантливой молодежи, которая нуждается в поддержке, поэтому задачу власти я вижу в том, чтобы создавать ей условий для творческой самореализации, раскрытия и роста творческого потенциала не жалея на это ни средств, ни сил", - сказал глава региона.