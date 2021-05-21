https://ria.ru/20210521/goskontrakty-1733302353.html

С чиновников начали взыскивать неустойки по госконтрактам

С чиновников начали взыскивать неустойки по госконтрактам - РИА Новости, 21.05.2021

С чиновников начали взыскивать неустойки по госконтрактам

Генеральная прокуратура России добилась в судах первых выплат с чиновников, по чьей вине из-за несвоевременной оплаты исполненных государственных и... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:28

2021-05-21T14:28

2021-05-21T14:54

россия

игорь краснов

новосибирск

новосибирская область

общество

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НОВОСИБИРСК, 21 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура России добилась в судах первых выплат с чиновников, по чьей вине из-за несвоевременной оплаты исполненных государственных и муниципальных контрактов были произведены дополнительные выплаты из бюджета, заявил генпрокурор Игорь Краснов.На встрече с предпринимателями в Новосибирске ему пожаловались на задолженность перед компанией почти в 5 миллионов рублей за реставрацию объекта культурного наследия в Кыштовском районе Новосибирской области.Краснов предупредил, что прокуратура уже подает регрессивные иски в суды к чиновникам, из-за действий которых несвоевременная оплата по госконтрактам привела к дополнительной нагрузке на бюджет. Речь идет о взыскании непосредственно с чиновников сумм, ранее выплаченных из бюджета в качестве неустойки за несвоевременную оплату предпринимателям по госконтрактам."Уже данные решения есть. Мы с этой проблемой боремся рублем чиновников, они свои деньги платят", - отметил Краснов.Ранее пресс-служба Генпрокуратуры сообщала, что в первом квартале 2021 года прокуроры добились выплат долгов бизнесу по государственным и муниципальным контрактам на 6,5 миллиарда рублей.

https://realty.ria.ru/20200727/1574960563.html

https://ria.ru/20210212/sud-1597237912.html

россия

новосибирск

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россия, игорь краснов, новосибирск, новосибирская область, общество