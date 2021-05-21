https://ria.ru/20210521/golikova-1733333694.html

Голикова призвала отказаться от санкций

Голикова призвала отказаться от санкций - РИА Новости, 21.05.2021

Голикова призвала отказаться от санкций

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению заявила, что нужно ввести зеленые коридоры для товаров первой необходимости,... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T16:41

2021-05-21T16:41

2021-05-21T16:41

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

воз

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Глобальном саммите по здравоохранению заявила, что нужно ввести зеленые коридоры для товаров первой необходимости, демонтировать санкции.По ее словам, возрастает актуальность обеспечения всеобщего доступа к услугам здравоохранения, включая вакцины, медикаменты и средства диагностики."Эти задачи нуждаются в активизации сотрудничества в рамках ВОЗ, введении зеленых коридоров в поставках товаров первой необходимости, демонтаже торговых войн и санкций, ускорении разработки и признания на международном уровне новейших медицинских разработок, особенно вакцин", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20210521/postavki-1733331559.html

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россия, здоровье - общество, татьяна голикова, воз, общество