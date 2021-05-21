https://ria.ru/20210521/gimnaziya-1733303961.html

Челябинскую гимназию проверят из-за школьницы с пистолетом

Челябинскую гимназию проверят из-за школьницы с пистолетом - РИА Новости, 21.05.2021

Челябинскую гимназию проверят из-за школьницы с пистолетом

Комитет по делам образования администрации города Челябинска начал служебную проверку деятельности гимназии №23, где у школьницы в четверг нашли пистолет,... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:38

2021-05-21T14:38

2021-05-21T14:38

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челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая - РИА Новости. Комитет по делам образования администрации города Челябинска начал служебную проверку деятельности гимназии №23, где у школьницы в четверг нашли пистолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета.Как сообщала пресс-служба ГУМВД России по региону, 20 мая в полицию Челябинска обратилась местная жительница, сообщившая, что в одной из гимназий города ее дочь увидела ученицу, в руках которой находился предмет, похожий на пистолет. В образовательную организацию незамедлительно были направлены сотрудники полиции. Предварительно выяснилось, что ученица 6 класса обратилась к охраннику гимназии с просьбой сделать фотографию на память с имеющимся у него личным пневматическим пистолетом. Полиция проводит проверку по данному факту."В соответствии с приказом комитета с сегодняшнего дня в гимназии №23 проходит служебная проверка на предмет соответствия деятельности учреждения требованиям законодательства, регламентирующего охрану жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в образовательной организации", - говорится в сообщении.Кроме того, будет проверена организация профилактической работы с учащимися, уточняется в сообщении.Для объективной оценки сложившейся ситуации планируется привлечение специалистов из иных организаций, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210521/intsidenty-1733266790.html

https://ria.ru/20210520/peterburg-1733088492.html

челябинск

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гумвд, челябинск, происшествия