https://ria.ru/20210521/gala-uzhin-1733386965.html

МХАТ им. М. Горького провел первую Творческую встречу в формате Гала-ужина

МХАТ им. М. Горького провел первую Творческую встречу в формате Гала-ужина - РИА Новости, 21.05.2021

МХАТ им. М. Горького провел первую Творческую встречу в формате Гала-ужина

Двадцатого мая в МХАТ им. М. Горького при поддержке Фонда "Институт культурной политики" была организована Творческая встреча в формате Гала-ужина. В программе... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T19:13

2021-05-21T19:13

2021-05-21T19:13

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МОСКВА, 21 мая - Пресс-служба МХАТ им.Горького. Двадцатого мая в МХАТ им. М. Горького при поддержке Фонда "Институт культурной политики" была организована Творческая встреча в формате Гала-ужина. В программе вечера были заявлены презентация "Клуба друзей МХАТ", музыкальные номера из спектаклей, а также благотворительный аукцион, на котором разыграли клубные карты с дополнительными сертификатами спонсоров и партнеров театра. Все вырученные денежные средства пойдут на развитие театра и его будущие премьерные постановки. Гала-ужины – распространенная практика для культурных институций во всем мире. Именно на такие форматы мероприятий театры, музеи и галереи приглашают партнеров и потенциальных меценатов, чтобы собрать дополнительные средства на поддержку и развитие своих проектов. МХАТ им. М. Горького сделал подобный творческий вечер в формате гала-ужина впервые.Вечер прошел в театральном фойе на Тверском бульваре. Вначале вечера художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард Бояков рассказал партнерам о проделанной в театре работе за текущий театральный сезон и о предстоящих премьерах будущего сезона: — Недавно проезжал по Садовому кольцу и увидел цитату из Бертольда Брехта: "Искусство - не зеркало, отражающее реальность, а молот, формирующий ее". Сегодня театр часто оказывается лишь вечерним развлечением. Но театр должен заставлять думать и формировать. Ни одному жанру искусства не свойственно живое общение: человека на сцене - с человеком в зале. Театр не может быть оцифрован и не поддается никакому тиражированию. Театр – это храм, говорил Станиславский. Театр – это мистерия. Театр – это лаборатория, где исследуются обстоятельства человеческой жизни, где формируются разнообразные сценарии и случается то, что может случиться, а может и не случиться в реальности. И если вы понимаете, о чем я говорю, давайте идти вместе. Традиции МХАТ – это традиции меценатства, потому что этот театр с самого начала строило не государство, МХАТ строили люди: Савва Морозов, Федор Шехтель, князь Павел Долгоруков. И эта традиция продолжается. В нынешнем сезоне у нас родился Попечительский совет, благодаря которому мы смогли сделать то, на что изначально у театра возможностей не было. Спасибо нашим меценатам и нашим партнерам.Затем директор МХАТ им. М. Горького Олег Михайлов объяснил гостям вечера, как строится бюджет театра и сколько бюджетных средств и пожертвований расходуется на каждый спектакль. Так, в этом сезоне на премьеры театром было потрачено более 109 млн рублей. Из них: государственных бюджетных средств – 33 млн, остальное – это пожертвования меценатов и заработанные театром деньги. При этом несколько спектаклей были созданы полностью на внебюджетные средства.Завершил официальную часть ужина председатель Совета Попечителей МХАТ, коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин: — Этот театр объединяет единомышленников, людей близких и родных по духу. Невероятная палитра спектаклей – музыкальные, исторические, детские, классические – существует во МХАТ. Спектакли, которые раскрывают коренной характер людей и отношений. Огромная благодарность всем тем, кто работает здесь. За то, что уже сделано. И за то, что будет сделано. Тот путь, которым идет МХАТ, великий. Уверен, и дальше он будет успешным.На ужине гостям анонсировали открытие "Клуба друзей МХАТ" и подарили карты уже действующим партнерам и спонсорам (председателю Совета Попечителей МХАТ, коммерческому директору УГМК Игорю Кудряшкину, председателю Московского Экономического форума и члену Совета Попечителей Константину Бабкину, директору фонда "Институт культурной политики" Екатерине Сиркен, президенту корпорации "Синергия" Вадиму Лобову и др). Всего МХАТ запускает пять карт разного номинала, которые дают определенные привилегии членам клуба друзей. Бюджетная карта - "Стандарт" - стоит 10 000 рублей. Самая престижная карта – "Бриллиантовая" - 300 000 рублей.Кроме этого, партнерам и меценатам с помощью музыкальных номеров и розыгрышей лотов благотворительного аукциона, представили премьеры сезона 2021/2022. Например, лот "Есенин" включал в себя Серебряную карту "Клуба Друзей МХАТ" и книгу Захара Прилепина "Есенин" ЖЗЛ, по которой МХАТ им. М. Горького в следующем сезоне представит спектакль "Женщины Есенина" (бюджет постановки – 15 млн рублей): "Есенина" при стартовой цене в 25 000 рублей приобрели за 225 000 рублей. Актриса МХАТ Алиса Гребенщикова представила свой будущий детский спектакль "Сказки в шатре" и одноименный лот (бюджет постановки – 2 млн рублей), этот лот купили за 400 000 рублей. Самой высокой разыгранной на аукционе "позицией" стал предстоящий фестиваль "МХАТ.Танцы": в лот вошла бриллиантовая карта и ночная иммерсивная экскурсия по театру на 20 человек - его выкупили за 550 000 рублей.Организованным мероприятием МХАТ решил несколько задач: анонсировал не только открытие "Клуба Друзей" и запуск клубных карт, но и возможность сделать пожертвования на предстоящие культурные события и театральные постановки. И, таким образом, дал возможность любому желающему из гостей войти в 123-летнюю историю Художественного академического театра, вписав свое имя рядом с именами известных русских меценатов.Творческий вечер в формате гала-ужина организован при поддержке Росбанк L’Hermitage Private Bankin. Обслуживание вечера – Maison Dellos. Приглашенные на вечер гости сделали пожертвований на 2 млн рублей.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы