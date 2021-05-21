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Шоубиз
https://ria.ru/20210521/gaga-1733357547.html
Леди Гага рассказала о проблемах с психикой после изнасилования
Леди Гага рассказала о проблемах с психикой после изнасилования - РИА Новости, 21.05.2021
Леди Гага рассказала о проблемах с психикой после изнасилования
Известная американская певица Леди Гага рассказала, что у нее были проблемы с психикой после изнасилования, в результате которого она забеременела, сообщает... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T17:47
2021-05-21T18:15
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Известная американская певица Леди Гага рассказала, что у нее были проблемы с психикой после изнасилования, в результате которого она забеременела, сообщает издание Page Six.В интервью в новой программе британского принца Гарри и телеведущей Опры Уинфри "The me you can't see" певица также рассказала о болезни, которая появилась после изнасилования и которая потребовала обращения к психиатру.По ее словам, она испытывала подобные чувства на протяжении нескольких лет, в том числе в 2019 году, когда она получила премию "Оскар". Однако Гага не стала раскрывать имя своего насильника, объяснив это тем, что больше никогда не хочет видеть этого человека.
https://ria.ru/20210514/kultura-1732334170.html
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новости культуры, знаменитости, звезды, lady gaga (стефани джерманотта), в мире

Леди Гага рассказала о проблемах с психикой после изнасилования

17:47 21.05.2021 (обновлено: 18:15 21.05.2021)
 
© AFP 2021 / Getty Images / Sarah MorrisЛеди Гага с поклонниками на церемонии вручении премии Гильдии киноактеров США
Леди Гага с поклонниками на церемонии вручении премии Гильдии киноактеров США - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© AFP 2021 / Getty Images / Sarah Morris
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Известная американская певица Леди Гага рассказала, что у нее были проблемы с психикой после изнасилования, в результате которого она забеременела, сообщает издание Page Six.
"Мне было 19 лет, я работала в этой сфере, и продюсер сказал мне: "Разденься". Я отказала и стала уходить, а они сказали, что сожгут всю мою музыку. Они не останавливались, они все время просили меня, я просто застыла и даже не помню", - рассказала певица о самом инциденте.
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В интервью в новой программе британского принца Гарри и телеведущей Опры Уинфри "The me you can't see" певица также рассказала о болезни, которая появилась после изнасилования и которая потребовала обращения к психиатру.
"Сначала я почувствовала настоящую боль, а затем все онемело. Потом я болела на протяжении недель, и недель, и недель. И я поняла, что это была такая же боль, как которую я чувствовала, когда этот человек, который изнасиловал меня, бросил меня беременную на углу недалеко у дома родителей… Я переживала абсолютное психическое расстройство", - поделилась она, добавив, что прошла множество медицинских обследований, которые не выявили проблем со здоровьем.
По ее словам, она испытывала подобные чувства на протяжении нескольких лет, в том числе в 2019 году, когда она получила премию "Оскар". Однако Гага не стала раскрывать имя своего насильника, объяснив это тем, что больше никогда не хочет видеть этого человека.
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