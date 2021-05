https://ria.ru/20210521/gaga-1733357547.html

Леди Гага рассказала о проблемах с психикой после изнасилования

2021-05-21T17:47

2021-05-21T17:47

2021-05-21T18:15

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Известная американская певица Леди Гага рассказала, что у нее были проблемы с психикой после изнасилования, в результате которого она забеременела, сообщает издание Page Six.В интервью в новой программе британского принца Гарри и телеведущей Опры Уинфри "The me you can't see" певица также рассказала о болезни, которая появилась после изнасилования и которая потребовала обращения к психиатру.По ее словам, она испытывала подобные чувства на протяжении нескольких лет, в том числе в 2019 году, когда она получила премию "Оскар". Однако Гага не стала раскрывать имя своего насильника, объяснив это тем, что больше никогда не хочет видеть этого человека.

2021

