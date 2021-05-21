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Более 200 молодых туляков принимают участие в форуме "Территория смыслов"
Более 200 молодых туляков принимают участие в форуме "Территория смыслов" - РИА Новости, 21.05.2021
Более 200 молодых туляков принимают участие в форуме "Территория смыслов"
Более двухсот молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из различных муниципалитетов Тульской области принимают участие в региональном этапе Всероссийского... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:46
2021-05-21T15:46
2021-05-21T15:46
тульская область
алексей дюмин
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ТУЛА, 21 мая - РИА Новости. Более двухсот молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из различных муниципалитетов Тульской области принимают участие в региональном этапе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", который проходит на республиканской учебно-тренировочной базе "Ока" в городе Алексине, сообщил РИА Новости представитель правительства региона."Это студенты, представители детских и молодежных общественных объединений, молодые специалисты. С 17 мая ребята осваивали и развивали навыки управления, работы в команде, проектной деятельности, а также поиска решения актуальных задач. На форуме проходил отбор проектов молодежных команд", - сказал собеседник агентства.По его словам, в пятницу форум посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин и пообщался с победителями конкурса молодёжных проектов. Ребята представили главе региона свои идеи, в из числе, "Молодежная информационная экосистема "Инфомол"; "Маркет временных вакансий"; "Интеграция иностранных студентов в добровольчество "InterVol".Губернатор поручил министру молодёжной политики региона Алексею Давлетшину оказать поддержку в реализации проектов, победивших на форуме.
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алексей дюмин
ТУЛА, 21 мая - РИА Новости. Более двухсот молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет из различных муниципалитетов Тульской области принимают участие в региональном этапе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория смыслов", который проходит на республиканской учебно-тренировочной базе "Ока" в городе Алексине, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"Это студенты, представители детских и молодежных общественных объединений, молодые специалисты. С 17 мая ребята осваивали и развивали навыки управления, работы в команде, проектной деятельности, а также поиска решения актуальных задач. На форуме проходил отбор проектов молодежных команд", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в пятницу форум посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин
и пообщался с победителями конкурса молодёжных проектов. Ребята представили главе региона свои идеи, в из числе, "Молодежная информационная экосистема "Инфомол"; "Маркет временных вакансий"; "Интеграция иностранных студентов в добровольчество "InterVol".
"Как известно, под лежачий камень вода не течет. Поэтому, если есть цель, то, несмотря на все трудности, к ней обязательно нужно идти и добиваться своего. Я уверен, что у вас всё получится. И вы грамотно распорядитесь своими идеями на общее благо", - обратился к участникам форума Алексей Дюмин.
Губернатор поручил министру молодёжной политики региона Алексею Давлетшину оказать поддержку в реализации проектов, победивших на форуме.