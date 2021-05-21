https://ria.ru/20210521/farmakologi-1733275775.html

Медведев заявил о нехватке фармакологов

Медведев заявил о нехватке фармакологов - РИА Новости, 21.05.2021

Медведев заявил о нехватке фармакологов

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о нехватке в России фармакологов, которые диагностируют и назначают методы лечения пациентов. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:38

2021-05-21T12:38

2021-05-21T12:38

россия

здоровье - общество

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о нехватке в России фармакологов, которые диагностируют и назначают методы лечения пациентов.Медведев также попросил доложить ему, как идет работа по борьбе с устойчивостью к антибиотикам."Борьба с устойчивостью микробов, микроорганизмов к антибиотикам. В декабре прошлого года я говорил о необходимости как можно быстрее сформировать план научных исследований, скоординировать исследовательские повестки различных ведомств. Решение этой задачи позволило бы снизить скорость распространения антимикробной резистентности и повысить уровень биологической безопасности нашей страны", - сказал он.

https://ria.ru/20201126/farmakologiya-1586414167.html

россия

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2021

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