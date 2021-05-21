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Медведев заявил о нехватке фармакологов
Медведев заявил о нехватке фармакологов - РИА Новости, 21.05.2021
Медведев заявил о нехватке фармакологов
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о нехватке в России фармакологов, которые диагностируют и назначают методы лечения пациентов. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:38
2021-05-21T12:38
россия
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о нехватке в России фармакологов, которые диагностируют и назначают методы лечения пациентов.Медведев также попросил доложить ему, как идет работа по борьбе с устойчивостью к антибиотикам."Борьба с устойчивостью микробов, микроорганизмов к антибиотикам. В декабре прошлого года я говорил о необходимости как можно быстрее сформировать план научных исследований, скоординировать исследовательские повестки различных ведомств. Решение этой задачи позволило бы снизить скорость распространения антимикробной резистентности и повысить уровень биологической безопасности нашей страны", - сказал он.
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россия, здоровье - общество, дмитрий медведев, общество

Медведев заявил о нехватке фармакологов

12:38 21.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с генеральным директором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с генеральным директором государственной корпорации Росатом Алексеем Лихачевым - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о нехватке в России фармакологов, которые диагностируют и назначают методы лечения пациентов.
"Специальность эта введена уже достаточно давно, но специалистов в нашей стране все еще недостаточно", - отметил он на заседание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
Медведев также попросил доложить ему, как идет работа по борьбе с устойчивостью к антибиотикам.
"Борьба с устойчивостью микробов, микроорганизмов к антибиотикам. В декабре прошлого года я говорил о необходимости как можно быстрее сформировать план научных исследований, скоординировать исследовательские повестки различных ведомств. Решение этой задачи позволило бы снизить скорость распространения антимикробной резистентности и повысить уровень биологической безопасности нашей страны", - сказал он.
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