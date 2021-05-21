Медведев заявил о нехватке фармакологов
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с генеральным директором государственной корпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о нехватке в России фармакологов, которые диагностируют и назначают методы лечения пациентов.
"Специальность эта введена уже достаточно давно, но специалистов в нашей стране все еще недостаточно", - отметил он на заседание межведомственной комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.
Медведев также попросил доложить ему, как идет работа по борьбе с устойчивостью к антибиотикам.
"Борьба с устойчивостью микробов, микроорганизмов к антибиотикам. В декабре прошлого года я говорил о необходимости как можно быстрее сформировать план научных исследований, скоординировать исследовательские повестки различных ведомств. Решение этой задачи позволило бы снизить скорость распространения антимикробной резистентности и повысить уровень биологической безопасности нашей страны", - сказал он.
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