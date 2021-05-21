Памятник первому экзарху Белоруссии появится в Минске
© РИА Новости / Виктор Драчев / Перейти в фотобанкПрощание с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси митрополитом Филаретом в Свято-Духовом кафедральном соборе Минска
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Памятник первому патриаршему экзарху Белоруссии митрополиту Филарету (Вахромееву) появится в Минске у Свято-Духова кафедрального собора, сообщается в пятницу на официальном сайте РПЦ.
В сообщении говорится, что накануне в ходе совещания, посвященного развитию Минска, мэр города представил президенту Белоруссии Александру Лукашенко проект памятника, тот проект одобрил.
Митрополит Филарет (Вахромеев)
"Памятник предполагается установить возле Свято-Духова кафедрального собора", - сообщается на сайте РПЦ.
Митрополит Филарет скончался 12 января 2021 года на 86-м году жизни. Первый патриарший экзарх всея Беларуси погребен на малом братском кладбище за алтарем Крестовоздвиженского храма Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря.
При митрополите в стране были возрождены все исторически существовавшие епархии, возобновили деятельность мужские и женские монастыри, братства и сестричества. Благодаря его усилиям свою деятельность возобновила Минская духовная семинария, были учреждены Минская духовная академия, духовное училище, школа катехизаторов. По инициативе митрополита Филарета в церковный календарь был внесен новый праздник "Собор белорусских святых", установлены церковные празднования в честь всех белорусских святых, среди которых преподобная Евфросиния Полоцкая, святитель Кирилл Туровский, святитель Георгий Конисский. Митрополит организовал перевод книг Священного Писания на современный белорусский язык.