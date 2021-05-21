https://ria.ru/20210521/ekzarkh-1733374939.html

Памятник первому экзарху Белоруссии появится в Минске

Памятник первому экзарху Белоруссии появится в Минске - РИА Новости, 21.05.2021

Памятник первому экзарху Белоруссии появится в Минске

Памятник первому патриаршему экзарху Белоруссии митрополиту Филарету (Вахромееву) появится в Минске у Свято-Духова кафедрального собора, сообщается в пятницу на РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T18:06

2021-05-21T18:06

2021-05-21T18:06

религия и мировоззрение

александр лукашенко

русская православная церковь

минск

белоруссия

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592921710_0:73:2647:1562_1920x0_80_0_0_049725123e9af911ccbc0afa0d2ed961.jpg

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Памятник первому патриаршему экзарху Белоруссии митрополиту Филарету (Вахромееву) появится в Минске у Свято-Духова кафедрального собора, сообщается в пятницу на официальном сайте РПЦ.В сообщении говорится, что накануне в ходе совещания, посвященного развитию Минска, мэр города представил президенту Белоруссии Александру Лукашенко проект памятника, тот проект одобрил."Памятник предполагается установить возле Свято-Духова кафедрального собора", - сообщается на сайте РПЦ.Митрополит Филарет скончался 12 января 2021 года на 86-м году жизни. Первый патриарший экзарх всея Беларуси погребен на малом братском кладбище за алтарем Крестовоздвиженского храма Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря.При митрополите в стране были возрождены все исторически существовавшие епархии, возобновили деятельность мужские и женские монастыри, братства и сестричества. Благодаря его усилиям свою деятельность возобновила Минская духовная семинария, были учреждены Минская духовная академия, духовное училище, школа катехизаторов. По инициативе митрополита Филарета в церковный календарь был внесен новый праздник "Собор белорусских святых", установлены церковные празднования в честь всех белорусских святых, среди которых преподобная Евфросиния Полоцкая, святитель Кирилл Туровский, святитель Георгий Конисский. Митрополит организовал перевод книг Священного Писания на современный белорусский язык.

https://ria.ru/20210112/filaret-1592777262.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, русская православная церковь, минск, белоруссия, справки