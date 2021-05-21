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Ставрополье на четверть увеличило экспорт продукции
Ставрополье на четверть увеличило экспорт продукции - РИА Новости, 21.05.2021
Ставрополье на четверть увеличило экспорт продукции
Ставропольский край по итогам 2020 года на четверть увеличил долю экспорта продукции переработки, сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:03
2021-05-21T16:03
2021-05-21T16:04
ставропольский край
снг
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Ставропольский край по итогам 2020 года на четверть увеличил долю экспорта продукции переработки, сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.Основными драйверами роста краевого экспорта стали мясная и молочная продукция. Экспорт масложировой и прочей пищевой продукции вырос более чем вдвое. За первый квартал текущего года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выполнили план по экспорту продукции почти на четверть. Эта работа ведется в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК Ставропольского края" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".Как отмечает комитет, увеличение объемов экспорта – один из ключевых векторов развития пищевой промышленности в Ставропольском крае. Доля экспорта продовольственных товаров в общей структуре экспорта региона на протяжении последних лет непрерывно возрастала: в 2017 году этот показатель составлял 6%, а в 2020 году – уже 21%.Целевой показатель экспорта продукции переработки, установленный в региональном проекте "Экспорт продукции АПК Ставропольского края" на 2020 год, выполнен на 110%. В текущем году экспорт ставропольской продукции составил 57 миллионов долларов. План за первый квартал выполнен на 23%.Ставропольский край ведет планомерную работу по увеличению экспорта продукции переработки. К сотрудничеству привлекаются зарубежные партнеры. Регион оказывает поддержку предприятиям переработки. Ставропольская продукция переработки представлена более чем в 60 странах. Она занимает прочные позиции в странах бывшего СНГ, Ближнего Востока и Африки, а последние два года освоен рынок Юго-Восточной Азии и Восточной Африки. Ставропольские экспортеры расширяют присутствие и на более экзотических рынках: Гаити, Гана, Мальдивы, Мозамбик, Филиппины.
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снг, экономика
СТАВРОПОЛЬ, 21 мая – РИА Новости. Ставропольский край
по итогам 2020 года на четверть увеличил долю экспорта продукции переработки, сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию.
"Прошлый год стал рекордным для Ставропольского края, когда экспорт продукции переработки превысил 240 миллионов долларов, что на четверть больше, чем в 2019 году. При этом доля продукции переработки в экспорте по агропромышленному комплексу (АПК) составила более 65%", - говорится в сообщении ведомства.
Основными драйверами роста краевого экспорта стали мясная и молочная продукция. Экспорт масложировой и прочей пищевой продукции вырос более чем вдвое. За первый квартал текущего года предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выполнили план по экспорту продукции почти на четверть. Эта работа ведется в рамках регионального проекта "Экспорт продукции АПК Ставропольского края" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".
Как отмечает комитет, увеличение объемов экспорта – один из ключевых векторов развития пищевой промышленности в Ставропольском крае. Доля экспорта продовольственных товаров в общей структуре экспорта региона на протяжении последних лет непрерывно возрастала: в 2017 году этот показатель составлял 6%, а в 2020 году – уже 21%.
Целевой показатель экспорта продукции переработки, установленный в региональном проекте "Экспорт продукции АПК Ставропольского края" на 2020 год, выполнен на 110%. В текущем году экспорт ставропольской продукции составил 57 миллионов долларов. План за первый квартал выполнен на 23%.
Ставропольский край ведет планомерную работу по увеличению экспорта продукции переработки. К сотрудничеству привлекаются зарубежные партнеры. Регион оказывает поддержку предприятиям переработки.
"В результате проделанной работы за 4 месяца 2021 года товаропроизводителями Ставропольского края заключено более 30 экспортных договоров и соглашений со странами ближнего и дальнего зарубежья", - прокомментировал председатель комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию региона Денис Полюбин.
Ставропольская продукция переработки представлена более чем в 60 странах. Она занимает прочные позиции в странах бывшего СНГ
, Ближнего Востока
и Африки
, а последние два года освоен рынок Юго-Восточной Азии
и Восточной Африки. Ставропольские экспортеры расширяют присутствие и на более экзотических рынках: Гаити
, Гана
, Мальдивы
, Мозамбик
, Филиппины
.