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Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию - РИА Новости, 21.05.2021
Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
В пятницу в полночь истечет срок, который Москва отвела десяти высылаемым американским дипломатам на то, чтобы покинуть Россию. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T00:34
2021-05-21T10:44
россия
москва
сша
общество
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В пятницу в полночь истечет срок, который Москва отвела десяти высылаемым американским дипломатам на то, чтобы покинуть Россию.США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. На Смоленской площади такое решение назвали не отвечающим интересам двух стран.Ответ России на санкции США включает как зеркальные, так и асимметричные меры. В частности, Москва решила объявить десять американских дипломатов persona non grata, они должны уехать на родину до конца 21 мая. Кроме того, американскому послу в России Джону Салливану предложили отправиться на консультации в Вашингтон, где он находится уже месяц. Российский посол Анатолий Антонов уехал из США ровно два месяца назад, пока в МИД не готовы прогнозировать даже примерные сроки его возвращения в Вашингтон.При этом ряд американских дипломатов уже покинули Россию. Так, в прошлые выходные из Москвы уехала пресс-секретарь посольства Ребекка Росс, а в понедельник Екатеринбург покинула генконсул США в этом городе Эми Сторроу.Помимо высылки, Россия денонсировала соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретила россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам. Кроме того, США внесли в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран. В МИД ожидают, что посольство и консульства США не позднее 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями.Посольство США из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз, за исключением дипломатических поездок, с 12 мая. Однако позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать ряд консульских услуг для американцев.При этом в Москве подчеркивают, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после первой личной встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике заявил, что "цепная реакция" в закрытии диппредставительств двух стран никого не устраивает. По его словам, к возможной встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена подготовят предложения, в том числе по выправлению ситуации в работе посольств и консульств.Пока, однако, место и дата возможного саммита Путина и Байдена не называются. В Москве подчеркивают, что окончательных договоренностей о его проведении не достигнуто, но выражают надежду, что в скором времени это будет сделано.
https://ria.ru/20210520/shok-1733154089.html
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россия, москва, сша, общество

Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию

00:34 21.05.2021 (обновлено: 10:44 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкФлаг США на здании посольства
Флаг США на здании посольства - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В пятницу в полночь истечет срок, который Москва отвела десяти высылаемым американским дипломатам на то, чтобы покинуть Россию.
США 15 апреля ввели новые санкции против России, под их действие попали 32 физических лица и объединения. Санкции также запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Кроме того, Вашингтон о высылке десяти сотрудников российской дипмиссии. На Смоленской площади такое решение назвали не отвечающим интересам двух стран.
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Ответ России на санкции США включает как зеркальные, так и асимметричные меры. В частности, Москва решила объявить десять американских дипломатов persona non grata, они должны уехать на родину до конца 21 мая. Кроме того, американскому послу в России Джону Салливану предложили отправиться на консультации в Вашингтон, где он находится уже месяц. Российский посол Анатолий Антонов уехал из США ровно два месяца назад, пока в МИД не готовы прогнозировать даже примерные сроки его возвращения в Вашингтон.
При этом ряд американских дипломатов уже покинули Россию. Так, в прошлые выходные из Москвы уехала пресс-секретарь посольства Ребекка Росс, а в понедельник Екатеринбург покинула генконсул США в этом городе Эми Сторроу.
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Помимо высылки, Россия денонсировала соглашение о поездках американских дипломатов за пределы мест их базирования, а также запретила россиянам и гражданам третьих стран устраиваться на работу в посольство или генконсульства США. Также Москва анонсировала прекращение деятельности американских фондов и НПО, подконтрольных Госдепартаменту и другим госструктурам.
Кроме того, США внесли в список недружественных государств, которым запрещено нанимать на работу граждан третьих стран. В МИД ожидают, что посольство и консульства США не позднее 1 августа приведут состав своего персонала в соответствие с новыми требованиями.
Посольство США из-за российских ответных мер объявило о сокращении объема оказываемых консульских услуг и прекращении обработки заявок на выдачу неиммиграционных виз, за исключением дипломатических поездок, с 12 мая. Однако позже в посольстве уточнили, что до 16 июля будут продолжать оказывать ряд консульских услуг для американцев.
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При этом в Москве подчеркивают, что готовы отменить ограничения на работу загранучреждений США, но только на взаимной основе. Министр иностранных дел России Сергей Лавров после первой личной встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Рейкьявике заявил, что "цепная реакция" в закрытии диппредставительств двух стран никого не устраивает. По его словам, к возможной встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена подготовят предложения, в том числе по выправлению ситуации в работе посольств и консульств.

"Этот порочный круг ударов был начат президентом (Бараком. — Прим. ред.) Обамой, когда он уходил из Белого дома. Эта цепная реакция никого, по-моему, не устраивает. Я почувствовал у наших американских коллег такое же ощущение. Будем готовить предложения нашим президентам", — отметил Лавров.

Пока, однако, место и дата возможного саммита Путина и Байдена не называются. В Москве подчеркивают, что окончательных договоренностей о его проведении не достигнуто, но выражают надежду, что в скором времени это будет сделано.
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