В Пермском крае завели дело после нападения школьника на учителя
10:52 21.05.2021 (обновлено: 11:33 21.05.2021)
© РИА Новости / Татьяна Чудакова / Перейти в фотобанкСотрудники полиции возле лицея No1 в городе Березники, где ученик напал на учительницу
В пятницу учащийся лицея №1 в Березниках напал, предположительно, с ножом на преподавателя, сообщили РИА Новости в краевой полиции. Лицеист задержан, учительница с ножевым ранением в области шеи была доставлена в хирургический корпус Березниковской больницы. По информации властей, она находится в состоянии средней тяжести, по распоряжению губернатора за пострадавшей отправлен вертолет для ее транспортировки в краевую клиническую больницу в Пермь.
"Двадцать первого мая в лицее города Березники Пермского края 16-летний ученик, используя нож, причинил ранение педагогу учебного заведения. С полученным ранением потерпевшая доставлена и госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту... возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "покушение на убийство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подозреваемый задержан, с ним работают следователи, также проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы, причины и условия, приведшие к совершению преступления.
Добавляется, что на место происшествия прибыли руководитель и следователи территориального следственного отдела, также выехал замруководителя регионального следственного управления СК России, который координирует работу следственно-оперативной группы.
Согласно сообщению на сайте региональной прокуратуры, прокурор города Березники также выехал на место инцидента. Отмечается, что руководитель надзорного органа координирует работу правоохранительных ведомств, ситуация находится на контроле прокуратуры Пермского края.