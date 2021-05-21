Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20210521/davlenie-1733292934.html
Рачков: цель внешнего давления на Белоруссию и РФ — лишить суверенитета
Рачков: цель внешнего давления на Белоруссию и РФ — лишить суверенитета - РИА Новости, 21.05.2021
Рачков: цель внешнего давления на Белоруссию и РФ — лишить суверенитета
Внешнее давление на Белоруссию и РФ преследует целью лишение их экономической и политической самостоятельности, уничтожение суверенных государств как таковых,... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:01
2021-05-21T14:01
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
кгб белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581587534_0:164:2974:1837_1920x0_80_0_0_2ec9f77a58c65e283632fd49ba82aeca.jpg
МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Внешнее давление на Белоруссию и РФ преследует целью лишение их экономической и политической самостоятельности, уничтожение суверенных государств как таковых, считает председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по вопросам внешней политики, глава комиссии верхней палаты парламента республики по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков.Сенатор в пятницу участвует в международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит в формате видеомоста между Москвой и Минском.По мнению парламентария, с этой точки зрения сегодня для Белоруссии и России противодействие внешней угрозе является одной из основных задач в рамках обеспечения безопасности. Рачков также подчеркнул, что государства не могут не реагировать на попытки ущемления прав граждан, вмешательство во внутренние дела.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.
https://ria.ru/20210521/mezhevich-1733286860.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581587534_217:198:2683:2048_1920x0_80_0_0_ac0c67ef3b1f9a8b3dad3a0292ed2329.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Рачков: цель внешнего давления на Белоруссию и РФ — лишить суверенитета

14:01 21.05.2021
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Минске
Акция протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Внешнее давление на Белоруссию и РФ преследует целью лишение их экономической и политической самостоятельности, уничтожение суверенных государств как таковых, считает председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по вопросам внешней политики, глава комиссии верхней палаты парламента республики по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков.
Сенатор в пятницу участвует в международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит в формате видеомоста между Москвой и Минском.
"К сожалению, сегодня Республика Беларусь и Российская Федерация испытывают беспрецедентное внешнее давление, которое выражается как в применении традиционных политических, экономических, правовых механизмах, так и в совершенно новых, зачастую нечистоплотных, находящихся за гранью конструктивных, основанных на принципах взаимного уважения, приемах и выпадах. Такие действия в конечном счете направлены на лишение экономической, политической самостоятельности наших стран, потерю суверенитета, а в итоге - и разделение, уничтожение суверенных независимых государств как таковых", - заявил Рачков.
По мнению парламентария, с этой точки зрения сегодня для Белоруссии и России противодействие внешней угрозе является одной из основных задач в рамках обеспечения безопасности. Рачков также подчеркнул, что государства не могут не реагировать на попытки ущемления прав граждан, вмешательство во внутренние дела.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.
Доктор экономических наук, профессор Николай Межевич Николай Межевич - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
Вчера, 13:41Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Межевич: Россия и Белоруссия должны сообща отвечать на угрозы извне
 
Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииРоссияКГБ БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
23:27СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*
Лента новостейМолния