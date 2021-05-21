https://ria.ru/20210521/davlenie-1733292934.html

Рачков: цель внешнего давления на Белоруссию и РФ — лишить суверенитета

Рачков: цель внешнего давления на Белоруссию и РФ — лишить суверенитета - РИА Новости, 21.05.2021

Рачков: цель внешнего давления на Белоруссию и РФ — лишить суверенитета

Внешнее давление на Белоруссию и РФ преследует целью лишение их экономической и политической самостоятельности, уничтожение суверенных государств как таковых,... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:01

2021-05-21T14:01

2021-05-21T14:01

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

кгб белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581587534_0:164:2974:1837_1920x0_80_0_0_2ec9f77a58c65e283632fd49ba82aeca.jpg

МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Внешнее давление на Белоруссию и РФ преследует целью лишение их экономической и политической самостоятельности, уничтожение суверенных государств как таковых, считает председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по вопросам внешней политики, глава комиссии верхней палаты парламента республики по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков.Сенатор в пятницу участвует в международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит в формате видеомоста между Москвой и Минском.По мнению парламентария, с этой точки зрения сегодня для Белоруссии и России противодействие внешней угрозе является одной из основных задач в рамках обеспечения безопасности. Рачков также подчеркнул, что государства не могут не реагировать на попытки ущемления прав граждан, вмешательство во внутренние дела.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.

https://ria.ru/20210521/mezhevich-1733286860.html

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, кгб белоруссии, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире