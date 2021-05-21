Рачков: цель внешнего давления на Белоруссию и РФ — лишить суверенитета
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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Внешнее давление на Белоруссию и РФ преследует целью лишение их экономической и политической самостоятельности, уничтожение суверенных государств как таковых, считает председатель комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по вопросам внешней политики, глава комиссии верхней палаты парламента республики по международным делам и нацбезопасности Сергей Рачков.
Сенатор в пятницу участвует в международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", которая проходит в формате видеомоста между Москвой и Минском.
"К сожалению, сегодня Республика Беларусь и Российская Федерация испытывают беспрецедентное внешнее давление, которое выражается как в применении традиционных политических, экономических, правовых механизмах, так и в совершенно новых, зачастую нечистоплотных, находящихся за гранью конструктивных, основанных на принципах взаимного уважения, приемах и выпадах. Такие действия в конечном счете направлены на лишение экономической, политической самостоятельности наших стран, потерю суверенитета, а в итоге - и разделение, уничтожение суверенных независимых государств как таковых", - заявил Рачков.
По мнению парламентария, с этой точки зрения сегодня для Белоруссии и России противодействие внешней угрозе является одной из основных задач в рамках обеспечения безопасности. Рачков также подчеркнул, что государства не могут не реагировать на попытки ущемления прав граждан, вмешательство во внутренние дела.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий.