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"Это прикол?" Бузова сообщила, что стала наставницей музыкального шоу
"Это прикол?" Бузова сообщила, что стала наставницей музыкального шоу - РИА Новости, 21.05.2021
"Это прикол?" Бузова сообщила, что стала наставницей музыкального шоу
Певица и телеведущая Ольга Бузова разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что стала наставницей белорусской версии популярного музыкального шоу... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:37
2021-05-21T19:37
2021-05-21T19:37
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что стала наставницей белорусской версии популярного музыкального шоу "X-Factor"."Я люблю быть первой во всем. Вот и сейчас я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу "X-Фактор" в Беларуси", — написала Бузова. Экс-ведущая "Дома-2" также рассказала, что ради проекта даже приняла решение переехать в Белоруссию.В комментариях многие пользователи поздравили Ольгу Бузову с очередным достижением, но некоторые усомнились в том, что она сможет объективно оценивать вокальные данные участников.Ранее на сайте телеканала "Беларусь 1" появилась информация, что сейчас на участие в проекте открыт кастинг, в котором могут принять участие все желающие в возрасте от 16 лет и старше. Первые эпизоды шоу выйдут этой осенью.
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шоу-бизнес, ольга бузова, белоруссия
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что стала наставницей белорусской версии популярного музыкального шоу "X-Factor".
"Я люблю быть первой во всем. Вот и сейчас я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу "X-Фактор" в Беларуси", — написала Бузова.
Экс-ведущая "Дома-2" также рассказала, что ради проекта даже приняла решение переехать в Белоруссию.
"Я сделала это, чтобы лично контролировать каждого участника шоу", — пояснила она.
В комментариях многие пользователи поздравили Ольгу Бузову с очередным достижением, но некоторые усомнились в том, что она сможет объективно оценивать вокальные данные участников.
"Где логика? Не умеет петь — и берут в наставники", "Это прикол? Как человек, который не умеет петь, может быть наставником? Анекдот просто", — высказались они.
Ранее на сайте телеканала "Беларусь 1" появилась
информация, что сейчас на участие в проекте открыт кастинг, в котором могут принять участие все желающие в возрасте от 16 лет и старше. Первые эпизоды шоу выйдут этой осенью.