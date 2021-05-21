https://ria.ru/20210521/buzova-1733379907.html

"Это прикол?" Бузова сообщила, что стала наставницей музыкального шоу

"Это прикол?" Бузова сообщила, что стала наставницей музыкального шоу - РИА Новости, 21.05.2021

"Это прикол?" Бузова сообщила, что стала наставницей музыкального шоу

Певица и телеведущая Ольга Бузова разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что стала наставницей белорусской версии популярного музыкального шоу... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T19:37

2021-05-21T19:37

2021-05-21T19:37

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шоу-бизнес

ольга бузова

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что стала наставницей белорусской версии популярного музыкального шоу "X-Factor"."Я люблю быть первой во всем. Вот и сейчас я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу "X-Фактор" в Беларуси", — написала Бузова. Экс-ведущая "Дома-2" также рассказала, что ради проекта даже приняла решение переехать в Белоруссию.В комментариях многие пользователи поздравили Ольгу Бузову с очередным достижением, но некоторые усомнились в том, что она сможет объективно оценивать вокальные данные участников.Ранее на сайте телеканала "Беларусь 1" появилась информация, что сейчас на участие в проекте открыт кастинг, в котором могут принять участие все желающие в возрасте от 16 лет и старше. Первые эпизоды шоу выйдут этой осенью.

https://ria.ru/20210520/tarasov-1733140465.html

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шоу-бизнес, ольга бузова, белоруссия