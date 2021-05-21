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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210521/buzova-1733379907.html
"Это прикол?" Бузова сообщила, что стала наставницей музыкального шоу
"Это прикол?" Бузова сообщила, что стала наставницей музыкального шоу - РИА Новости, 21.05.2021
"Это прикол?" Бузова сообщила, что стала наставницей музыкального шоу
Певица и телеведущая Ольга Бузова разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что стала наставницей белорусской версии популярного музыкального шоу... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:37
2021-05-21T19:37
шоубиз
шоу-бизнес
ольга бузова
белоруссия
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что стала наставницей белорусской версии популярного музыкального шоу "X-Factor"."Я люблю быть первой во всем. Вот и сейчас я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу "X-Фактор" в Беларуси", — написала Бузова. Экс-ведущая "Дома-2" также рассказала, что ради проекта даже приняла решение переехать в Белоруссию.В комментариях многие пользователи поздравили Ольгу Бузову с очередным достижением, но некоторые усомнились в том, что она сможет объективно оценивать вокальные данные участников.Ранее на сайте телеканала "Беларусь 1" появилась информация, что сейчас на участие в проекте открыт кастинг, в котором могут принять участие все желающие в возрасте от 16 лет и старше. Первые эпизоды шоу выйдут этой осенью.
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шоу-бизнес, ольга бузова, белоруссия

"Это прикол?" Бузова сообщила, что стала наставницей музыкального шоу

19:37 21.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМузыкальная премия "Жара Music Awards"
Музыкальная премия Жара Music Awards - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Певица и телеведущая Ольга Бузова разместила в Instagram пост, в котором сообщила, что стала наставницей белорусской версии популярного музыкального шоу "X-Factor".
© Фото : buzova86Скрин из инстаграма Ольги Бузовой
Скрин из инстаграма Ольги Бузовой - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Фото : buzova86
Скрин из инстаграма Ольги Бузовой
"Я люблю быть первой во всем. Вот и сейчас я первая наставница в первом сезоне легендарного мирового шоу "X-Фактор" в Беларуси", — написала Бузова.
Экс-ведущая "Дома-2" также рассказала, что ради проекта даже приняла решение переехать в Белоруссию.
"Я сделала это, чтобы лично контролировать каждого участника шоу", — пояснила она.
В комментариях многие пользователи поздравили Ольгу Бузову с очередным достижением, но некоторые усомнились в том, что она сможет объективно оценивать вокальные данные участников.
"Где логика? Не умеет петь — и берут в наставники", "Это прикол? Как человек, который не умеет петь, может быть наставником? Анекдот просто", — высказались они.
Ранее на сайте телеканала "Беларусь 1" появилась информация, что сейчас на участие в проекте открыт кастинг, в котором могут принять участие все желающие в возрасте от 16 лет и старше. Первые эпизоды шоу выйдут этой осенью.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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