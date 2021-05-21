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Республика Северная Осетия - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Республика Северная Осетия - Алания
https://ria.ru/20210521/beslan-1733260894.html
Центр профилактики терроризма может появиться в Беслане в 2023 году
Центр профилактики терроризма может появиться в Беслане в 2023 году - РИА Новости, 21.05.2021
Центр профилактики терроризма может появиться в Беслане в 2023 году
Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма "Беслан. Школа №1" может появиться в Северной Осетии в 2023 году, его создание потребует... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:39
2021-05-21T11:39
республика северная осетия - алания
беслан
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ПЯТИГОРСК, 21 мая - РИА Новости. Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма "Беслан. Школа №1" может появиться в Северной Осетии в 2023 году, его создание потребует 220 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."Проектом реставрации предлагается консервация всех сохранившихся частей памятника и воссоздание утраченных частей здания для устройства мемориально-исторического центра. Проектом предусмотрена реставрация существующего здания школы №1 и строительство нового вспомогательного здания музея. На эти цели необходимо более 220 миллионов рублей. Сдать объект предполагается в 2023 году", - говорится в сообщении.Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
https://ria.ru/20191112/1560842762.html
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беслан

Центр профилактики терроризма может появиться в Беслане в 2023 году

11:39 21.05.2021
 
© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкМемориал на месте спортзала школы № 1 в Беслане
Мемориал на месте спортзала школы № 1 в Беслане - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Антон Подгайко
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ПЯТИГОРСК, 21 мая - РИА Новости. Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма "Беслан. Школа №1" может появиться в Северной Осетии в 2023 году, его создание потребует 220 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Проектом реставрации предлагается консервация всех сохранившихся частей памятника и воссоздание утраченных частей здания для устройства мемориально-исторического центра. Проектом предусмотрена реставрация существующего здания школы №1 и строительство нового вспомогательного здания музея. На эти цели необходимо более 220 миллионов рублей. Сдать объект предполагается в 2023 году", - говорится в сообщении.
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Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.
 
Республика Северная Осетия - АланияБеслан
 
 
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