https://ria.ru/20210521/beslan-1733260894.html

Центр профилактики терроризма может появиться в Беслане в 2023 году

Центр профилактики терроризма может появиться в Беслане в 2023 году - РИА Новости, 21.05.2021

Центр профилактики терроризма может появиться в Беслане в 2023 году

Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма "Беслан. Школа №1" может появиться в Северной Осетии в 2023 году, его создание потребует... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:39

2021-05-21T11:39

2021-05-21T11:39

республика северная осетия - алания

беслан

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ПЯТИГОРСК, 21 мая - РИА Новости. Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма "Беслан. Школа №1" может появиться в Северной Осетии в 2023 году, его создание потребует 220 миллионов рублей, сообщает пресс-служба главы и правительства региона."Проектом реставрации предлагается консервация всех сохранившихся частей памятника и воссоздание утраченных частей здания для устройства мемориально-исторического центра. Проектом предусмотрена реставрация существующего здания школы №1 и строительство нового вспомогательного здания музея. На эти цели необходимо более 220 миллионов рублей. Сдать объект предполагается в 2023 году", - говорится в сообщении.Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 - дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.

https://ria.ru/20191112/1560842762.html

беслан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беслан