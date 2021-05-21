https://ria.ru/20210521/azerbaydzhan-1733187262.html

"Ползучая оккупация Армении". Чем грозит Азербайджан

"Ползучая оккупация Армении". Чем грозит Азербайджан - РИА Новости, 21.05.2021

"Ползучая оккупация Армении". Чем грозит Азербайджан

РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:00

2021-05-21T08:00

2021-05-21T10:24

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

facebook

мид армении

одкб

роберт кочарян

ильхам алиев

азербайджан

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости, Галия Ибрагимова. На границе Армении и Азербайджана вторую неделю неспокойно. После войны за Нагорный Карабах страны приступили к демаркации границ. Но сделать это в горных условиях непросто. Ереван обвинил Баку в захвате территорий в Сюникской области и обратился за военной помощью к ОДКБ. Азербайджан ссылается на технические сложности. В причинах новой эскалации разбиралось РИА Новости.Провокации под предлогомПервыми тревогу забили жители приграничного Гориса. "Враг перешел границу и продвинулся на три километра к селу Веришен. Противник следовал от Черного озера. Прислушайтесь к сюникцам. Нам конец, если продолжится это безразличие", — написала в соцсети вице-мэр города Ирина Йолян.Ее коллега Менуа Овсепян добавил: "Речь идет о государственной границе. Но нет ответа, где она проходит в Сюникской области. Правительству следует уйти и передать управление тем, кто готов нести ответственность".Никол Пашинян отреагировал быстро: "В Сюникской и Гегаркуникской областях растет напряженность. Более двухсот азербайджанских военных незаконно пересекли нашу границу ". И обратился за помощью к союзникам по ОДКБ, провел несколько телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Москва заверила, что "продолжит способствовать нормализации обстановки на армяно-азербайджанской границе".Обострение прокомментировал и Эммануэль Макрон. "Азербайджан вторгся в Армению. Мы требуем немедленно отступить. Повторяю, Францию солидарна с армянским народом", — написал он в Facebook на армянском языке. Обеспокоенность выразили дипломаты США и Евросоюза.Советские картыБаку ссылается на демаркацию. В начале девяностых, когда большинство постсоветских стран определяли границы, Армения и Азербайджан вели боевые действия. Зафиксировать рубежи на местности не удалось.Итоги первой карабахской войны усугубили ситуацию. Под контроль армянской стороны перешли семь азербайджанских районов. В Баку это называли оккупацией и отказывались от каких-либо дискуссий о границах. После второй карабахской в Азербайджане решили, что настало время для демаркации. Учитывая, что спорные территории находятся в высокогорной местности, где много рек и озер, в Баку не исключали возможных "технических трудностей"."Азербайджан усиливает безопасность на границе. Это происходит на основе имеющихся у Баку и Еревана карт (советских. — Прим. ред.). Мы уважаем суверенность границ, территориальную целостность и неприкосновенность", — заверили в азербайджанском МИД.Баку призвал Ереван решать спорные вопросы на двусторонней основе и без посредников. "Реакция Армении — это политический инструмент в предвыборном процессе в стране", — уверены во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.Пашинян же настаивает на том, что страны не могут решать проблемы на двусторонней основе — между ними нет дипломатических отношений. "Процессы как открытия коммуникаций, так и уточнения границ должны проходить в трехстороннем формате", — пояснил он.Российские миротворцы, находящиеся в приграничной зоне по договору от 9 ноября 2020 года, пытаются урегулировать кризис. Но ситуация по-прежнему напряженная.Пашинян ежедневно созванивается с союзниками по ОДКБ и европейскими дипломатами. Ильхам Алиев, в свою очередь, обсудил обстановку на границе с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Кроме того, представитель Азербайджана Хикмет Гаджиев прибыл в Брюссель на переговоры с помощником генсека НАТО Мирчей Джоанэ.Тайные соглашенияАрмения готовится к внеочередным парламентским выборам, намеченным на июнь. Противники Пашиняна стремятся, потеснив его партию "Гражданский договор", получить большинство в парламенте. И их претензии к главе правительства не ограничиваются конфликтом в Сюнике.Оппозиция обеспокоена неким новым документом, подписанным с Азербайджаном. Эту информацию распространил бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян. В телеграм-канале он опубликовал частично замазанное изображение. Видны два первых пункта предполагаемого трехстороннего заявления глав Армении, Азербайджана и России. В тексте говорится о создании национальных комиссий по демаркации и делимитации на границе.Минасян упомянул, что Пашинян также обсуждает с Алиевым передачу Азербайджану пяти сел в Араратской области. Большинство в этих анклавах — азербайджанцы. Митинг у здания правительства призвал провести слушания в парламенте. Главное требование к Пашиняну — "прекратить теневые сделки" с Баку.Представитель МИД Армении Анна Нагдалян позже заявила, что пока соседняя республика не выведет военных из Сюникской области, обсуждение иных вопросов невозможно.Нагнетание страхов"Азербайджан приступил к демаркации границ сразу после подписания трехстороннего соглашения 9 ноября. Но панику Армения подняла только сейчас, — рассуждает в разговоре с РИА Новости азербайджанский эксперт Фархад Мамедов. — Примечательно, что тревогу забили в Сюникской области. Ее глава идет на выборы от "Возрождающейся Армении". Это одна из партий, вошедшая в блок экс-президента Роберта Кочаряна — главного противника Пашиняна. Регион становится плацдармом оппозиции".Собеседник считает, что спорные моменты демаркации могла бы уладить специальная комиссия. Но для ее создания нужна политическая воля, а главное — признание территориальной целостности друг друга и установление дипотношений."Ереван обвиняет Баку в попытках установить контроль над Сюникской областью. Оттуда пройдет Зангезурский коридор, но речь не идет о захвате армянских территорий. Оппозиция и Пашинян искусственно нагнетают страхи. При этом до сих пор в Нагорном Карабахе остаются армянские военные. Хотя в договоре от 9 ноября говорится, что миротворческая миссия разворачивается параллельно выводу оттуда армянских военных. Складывается впечатление, что Ереван ищет способы не признать территориальную целостность Азербайджана. Перестаньте твердить о Карабахе, мы перестанем упоминать о Зангезуре", — высказывает мнение Мамедов.Политолог не исключает, что в ближайшее время подпишут еще один трехсторонний документ между Баку, Ереваном и Москвой. "Демаркация — непростой вопрос. Определиться предстоит и с шестью анклавами на севере Армении, где живут азербайджанцы. Видимо, в новом документе это найдет отражение", — полагает он."Ползучая оккупация""Обе республики имеют на руках советские карты границ. По ним и должна проходить делимитация. Но, похоже, Баку в этом не заинтересован, — отмечает армянский юрист и политолог Арташес Халатян. — Судя по провокациям на границах, Ильхам Алиев хочет поставить под удар все то, что стороны реализовали за шесть месяцев после подписания соглашения 9 ноября. Воинственная риторика азербайджанских властей подтверждает, что они не хотят реализовывать соглашения".Собеседник РИА Новости напоминает, что Армения и Азербайджан — члены ООН, СНГ и других международных организаций. Вступая в эти структуры, страны заявляли об отсутствии каких-либо территориальных претензий, но Баку нарушает взятые на себя обязательства."Инцидент на границах — это ползучая оккупация новых армянских земель. А как иначе интерпретировать заявления Алиева о планах силой захватить Сюникскую область и построить там Зангезурский коридор? Ереван не передаст суверенные права на этот маршрут. Сложно поверить, что Баку позволит и нам его использовать. Им проще захватить наши территории силой и ни с кем не договариваться", — считает Халатян.Азербайджанский и армянский собеседники агентства солидарны в том, что консультации необходимы. По мнению Халатяна, Баку следует отказаться от агрессивной риторики. Мамедов, в свою очередь, призывает решать проблемы на основе ноябрьского соглашения, а также январских договоренностей о начале развития в регионе инфраструктуры.

https://ria.ru/20210427/azerbaydzhan-1729694182.html

https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, facebook, мид армении, одкб, роберт кочарян, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире