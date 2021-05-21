https://ria.ru/20210521/arkhangelsk-1733230751.html
Система проконтролирует доступ в школы и питание учеников в Архангельске
Система проконтролирует доступ в школы и питание учеников в Архангельске - РИА Новости, 21.05.2021
Система проконтролирует доступ в школы и питание учеников в Архангельске
Власти Архангельской области реализуют пилотный проект по внедрению электронной системы, которая позволяет контролировать доступ в школы, а также вести учет... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T08:07
2021-05-21T08:07
2021-05-21T08:07
архангельская область
александр цыбульский
архангельская область
архангельск
образование - общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая – РИА Новости. Власти Архангельской области реализуют пилотный проект по внедрению электронной системы, которая позволяет контролировать доступ в школы, а также вести учет бесплатного питания младших учеников, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона."Проект реализует региональное министерство связи и информационных технологий. По задумке разработчиков, ИС "Школа" обеспечит учет бесплатного горячего питания учеников первых - четвертых классов и контроль учета доступа", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечают разработчики, возможна интеграция карты с государственной информационной системой "Единая карта жителя Архангельской области".Как пояснил министр связи и информационных технологий Архангельской области Павел Окладников, сейчас карта школьника действует в тестовом режиме. Вместе с физической разработчики уже готовы выпускать и виртуальные карты для телефона. Система предполагает создание личных кабинетов для каждой школы - учеников, педагогов и администраторов.Отмечается, что пилотный проект по внедрению информационной системы "Школа" стартует в двенадцати образовательных организациях Архангельска. Работу системы в школе №77 Исакогорского района в четверг оценил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. По мнению директора учебного заведения, где систему внедрили всего за неделю, для государства плюс системы учета питания в том, что она позволяет избежать неконтролируемого расходования средств.В правительстве региона отмечают, что в дальнейшем возможности карты планируется расширить. С ее помощью учащиеся смогут оплатить проезд в общественном транспорте, а родители будут знать, когда ребенок поехал в школу и вернулся обратно домой, – это будет фиксироваться через домофон."Это только первый шаг. Дальше надо привязывать эту карту к электронным дневникам. Если ребенок не пошел на какой-то урок, у учителя и родителей это будет высвечиваться в личном кабинете. Так же должно быть и с посещением столовой – мы должны понимать, зашел школьник пообедать или нет", - отметил Цыбульский.В министерстве пояснили, что оборудование уже установлено в трех школах города, до конца следующей недели такие системы контроля удаленного доступа установят еще в девяти школах областной столицы, а затем будут тиражировать на все учебные заведения региона.
https://ria.ru/20210518/stroitelstvo-1732864564.html
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александр цыбульский, архангельская область, архангельск, образование - общество
АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая – РИА Новости.
Власти Архангельской области
реализуют пилотный проект по внедрению электронной системы, которая позволяет контролировать доступ в школы, а также вести учет бесплатного питания младших учеников, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Проект реализует региональное министерство связи и информационных технологий. По задумке разработчиков, ИС "Школа" обеспечит учет бесплатного горячего питания учеников первых - четвертых классов и контроль учета доступа", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечают разработчики, возможна интеграция карты с государственной информационной системой "Единая карта жителя Архангельской области".
Как пояснил министр связи и информационных технологий Архангельской области Павел Окладников, сейчас карта школьника действует в тестовом режиме. Вместе с физической разработчики уже готовы выпускать и виртуальные карты для телефона. Система предполагает создание личных кабинетов для каждой школы - учеников, педагогов и администраторов.
Отмечается, что пилотный проект по внедрению информационной системы "Школа" стартует в двенадцати образовательных организациях Архангельска
. Работу системы в школе №77 Исакогорского района в четверг оценил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
. По мнению директора учебного заведения, где систему внедрили всего за неделю, для государства плюс системы учета питания в том, что она позволяет избежать неконтролируемого расходования средств.
В правительстве региона отмечают, что в дальнейшем возможности карты планируется расширить. С ее помощью учащиеся смогут оплатить проезд в общественном транспорте, а родители будут знать, когда ребенок поехал в школу и вернулся обратно домой, – это будет фиксироваться через домофон.
"Это только первый шаг. Дальше надо привязывать эту карту к электронным дневникам. Если ребенок не пошел на какой-то урок, у учителя и родителей это будет высвечиваться в личном кабинете. Так же должно быть и с посещением столовой – мы должны понимать, зашел школьник пообедать или нет", - отметил Цыбульский.
В министерстве пояснили, что оборудование уже установлено в трех школах города, до конца следующей недели такие системы контроля удаленного доступа установят еще в девяти школах областной столицы, а затем будут тиражировать на все учебные заведения региона.