https://ria.ru/20210521/arkhangelsk-1733230751.html

Система проконтролирует доступ в школы и питание учеников в Архангельске

Система проконтролирует доступ в школы и питание учеников в Архангельске - РИА Новости, 21.05.2021

Система проконтролирует доступ в школы и питание учеников в Архангельске

Власти Архангельской области реализуют пилотный проект по внедрению электронной системы, которая позволяет контролировать доступ в школы, а также вести учет... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:07

2021-05-21T08:07

2021-05-21T08:07

архангельская область

александр цыбульский

архангельская область

архангельск

образование - общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 мая – РИА Новости. Власти Архангельской области реализуют пилотный проект по внедрению электронной системы, которая позволяет контролировать доступ в школы, а также вести учет бесплатного питания младших учеников, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона."Проект реализует региональное министерство связи и информационных технологий. По задумке разработчиков, ИС "Школа" обеспечит учет бесплатного горячего питания учеников первых - четвертых классов и контроль учета доступа", - говорится в сообщении. Кроме того, отмечают разработчики, возможна интеграция карты с государственной информационной системой "Единая карта жителя Архангельской области".Как пояснил министр связи и информационных технологий Архангельской области Павел Окладников, сейчас карта школьника действует в тестовом режиме. Вместе с физической разработчики уже готовы выпускать и виртуальные карты для телефона. Система предполагает создание личных кабинетов для каждой школы - учеников, педагогов и администраторов.Отмечается, что пилотный проект по внедрению информационной системы "Школа" стартует в двенадцати образовательных организациях Архангельска. Работу системы в школе №77 Исакогорского района в четверг оценил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. По мнению директора учебного заведения, где систему внедрили всего за неделю, для государства плюс системы учета питания в том, что она позволяет избежать неконтролируемого расходования средств.В правительстве региона отмечают, что в дальнейшем возможности карты планируется расширить. С ее помощью учащиеся смогут оплатить проезд в общественном транспорте, а родители будут знать, когда ребенок поехал в школу и вернулся обратно домой, – это будет фиксироваться через домофон."Это только первый шаг. Дальше надо привязывать эту карту к электронным дневникам. Если ребенок не пошел на какой-то урок, у учителя и родителей это будет высвечиваться в личном кабинете. Так же должно быть и с посещением столовой – мы должны понимать, зашел школьник пообедать или нет", - отметил Цыбульский.В министерстве пояснили, что оборудование уже установлено в трех школах города, до конца следующей недели такие системы контроля удаленного доступа установят еще в девяти школах областной столицы, а затем будут тиражировать на все учебные заведения региона.

https://ria.ru/20210518/stroitelstvo-1732864564.html

https://ria.ru/20210518/kvartiry-1732864194.html

архангельская область

архангельск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский, архангельская область, архангельск, образование - общество