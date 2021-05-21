https://ria.ru/20210521/afganistan-1733249088.html

МИД призвал стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность

МИД призвал стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность - РИА Новости, 21.05.2021

МИД призвал стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность

Россия призывает стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность и вернуться к переговорам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:36

2021-05-21T10:36

2021-05-21T10:36

россия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия призывает стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность и вернуться к переговорам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."К сожалению, на фоне разворачивающегося полным ходом вывода американских и НАТОвских контингентов из Афганистана в этой стране нарастает военная напряженность", - сказала Захарова на брифинге.Она уточнила, что объявленное на прошлой неделе короткое перемирие по случаю мусульманского праздника "не оказало существенного влияния на общую тенденцию к эскалации насилия". Представитель МИД добавила, что активные боевые действия ведутся в большинстве регионов страны."Обеспокоенность вызывает высокий уровень террористической активности в Афганистане, в столице, других городах ежедневно фиксируются теракты, в результате которых гибнут десятки мирных жителей. ИГИЛ* и другие террористические группировки используют вооруженный конфликт для укрепления своих позиций, наращивания насилия, в том числе на прилегающем к Центральной Азии афганском севере. В этой связи мы призываем противоборствующие афганские стороны в интересах благополучия народа страны и будущего государства снизить уровень боевой активности и использовать остающееся до полного вывода иностранных войск время для начала переговоров по ключевым вопросам национального примирения", - заявила представитель МИД РФ.Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/afganistan-1732847455.html

https://ria.ru/20210508/afganistan-1731454386.html

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россия, мария захарова, исламское государство, афганистан, талибан, сша, в мире