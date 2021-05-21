Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210521/afganistan-1733249088.html
МИД призвал стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность
МИД призвал стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность - РИА Новости, 21.05.2021
МИД призвал стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность
Россия призывает стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность и вернуться к переговорам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:36
2021-05-21T10:36
россия
мария захарова
исламское государство
афганистан
талибан
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730758460_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_f4020e93d1095dd5acf7ac2ca8ae1b9e.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия призывает стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность и вернуться к переговорам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."К сожалению, на фоне разворачивающегося полным ходом вывода американских и НАТОвских контингентов из Афганистана в этой стране нарастает военная напряженность", - сказала Захарова на брифинге.Она уточнила, что объявленное на прошлой неделе короткое перемирие по случаю мусульманского праздника "не оказало существенного влияния на общую тенденцию к эскалации насилия". Представитель МИД добавила, что активные боевые действия ведутся в большинстве регионов страны."Обеспокоенность вызывает высокий уровень террористической активности в Афганистане, в столице, других городах ежедневно фиксируются теракты, в результате которых гибнут десятки мирных жителей. ИГИЛ* и другие террористические группировки используют вооруженный конфликт для укрепления своих позиций, наращивания насилия, в том числе на прилегающем к Центральной Азии афганском севере. В этой связи мы призываем противоборствующие афганские стороны в интересах благополучия народа страны и будущего государства снизить уровень боевой активности и использовать остающееся до полного вывода иностранных войск время для начала переговоров по ключевым вопросам национального примирения", - заявила представитель МИД РФ.Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://radiosputnik.ria.ru/20210518/afganistan-1732847455.html
https://ria.ru/20210508/afganistan-1731454386.html
россия
афганистан
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/1e/1730758460_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_12a2e53be9bbfe6bad72e64df19d1da9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, исламское государство, афганистан, талибан, сша, в мире

МИД призвал стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность

10:36 21.05.2021
 
© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный
Афганский военный - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия призывает стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность и вернуться к переговорам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, на фоне разворачивающегося полным ходом вывода американских и НАТОвских контингентов из Афганистана в этой стране нарастает военная напряженность", - сказала Захарова на брифинге.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 17:55В мире
В США привели цифру выведенных из Афганистана военных
Она уточнила, что объявленное на прошлой неделе короткое перемирие по случаю мусульманского праздника "не оказало существенного влияния на общую тенденцию к эскалации насилия". Представитель МИД добавила, что активные боевые действия ведутся в большинстве регионов страны.
"Обеспокоенность вызывает высокий уровень террористической активности в Афганистане, в столице, других городах ежедневно фиксируются теракты, в результате которых гибнут десятки мирных жителей. ИГИЛ* и другие террористические группировки используют вооруженный конфликт для укрепления своих позиций, наращивания насилия, в том числе на прилегающем к Центральной Азии афганском севере. В этой связи мы призываем противоборствующие афганские стороны в интересах благополучия народа страны и будущего государства снизить уровень боевой активности и использовать остающееся до полного вывода иностранных войск время для начала переговоров по ключевым вопросам национального примирения", - заявила представитель МИД РФ.
Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.
В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
8 мая, 02:20
WSJ: в Европе попросили США замедлить вывод войск из Афганистана
 
РоссияМария ЗахароваИсламское государствоАфганистанТалибанСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:46Омская полиция подала в суд на руководителей "штаба Навального"
10:42Москва приветствует перемирие между Израилем и Палестиной, заявили в МИД
10:39В школе в Березниках, где лицеист напал на учительницу, отменили занятия
10:39Илон Маск выступил за усиление диалога между Россией и США
10:39Путину доверяют 57% россиян, показал опрос
10:37В МИД заявили о наращивании военной активности НАТО в Черном море
10:37Рудковская оценила шансы Манижи на победу в Евровидении
10:36Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае
10:36МИД призвал стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность
10:32Илон Маск анонсировал официальное появление Tesla в России
10:26Анонимность в интернете провоцирует беззаконие, заявил Песков
10:24Илон Маск рассказал, как изменится мир через 50 лет
10:24Песков призвал молодежь перепроверять новости
10:23Песков призвал бороться с "цифровыми двойниками" на выборах
10:22Песков рассказал об опасности дипфейков
10:22Песков попросил Маска рассказать, каким он видит будущее через 50 лет
10:22Песков призвал сделать прививку от коронавируса
10:21Песков рассказал о службах, которые отслеживают фейки о России
10:18Путин уделяет большое внимание теме учебников, сообщил Песков
10:15Посольство на Украине направило ноту протеста из-за антироссийских акций
Лента новостейМолния