МИД призвал стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность
© AP Photo / Rahmat GulАфганский военный
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Россия призывает стороны конфликта в Афганистане снизить боевую активность и вернуться к переговорам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"К сожалению, на фоне разворачивающегося полным ходом вывода американских и НАТОвских контингентов из Афганистана в этой стране нарастает военная напряженность", - сказала Захарова на брифинге.
Она уточнила, что объявленное на прошлой неделе короткое перемирие по случаю мусульманского праздника "не оказало существенного влияния на общую тенденцию к эскалации насилия". Представитель МИД добавила, что активные боевые действия ведутся в большинстве регионов страны.
"Обеспокоенность вызывает высокий уровень террористической активности в Афганистане, в столице, других городах ежедневно фиксируются теракты, в результате которых гибнут десятки мирных жителей. ИГИЛ* и другие террористические группировки используют вооруженный конфликт для укрепления своих позиций, наращивания насилия, в том числе на прилегающем к Центральной Азии афганском севере. В этой связи мы призываем противоборствующие афганские стороны в интересах благополучия народа страны и будущего государства снизить уровень боевой активности и использовать остающееся до полного вывода иностранных войск время для начала переговоров по ключевым вопросам национального примирения", - заявила представитель МИД РФ.
Администрация США объявила, что к 1 мая начнет и до 11 сентября завершит вывод войск из Афганистана в координации с союзниками. В 2020 году США и представители радикального движения "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли Вашингтон в его нарушении.
В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил и боевиков движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
* Запрещенная в России террористическая группировка.