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Двенадцати городам присвоили звание "Город трудовой доблести"

Двенадцати городам присвоили звание "Город трудовой доблести" - РИА Новости, 20.05.2021

Двенадцати городам присвоили звание "Город трудовой доблести"

Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 российским городам, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T20:16

2021-05-20T20:16

2021-05-20T21:03

магадан

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 российским городам, сообщила пресс-служба Кремля.Почетное звание получили Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Чебоксары.Его присваивают населенным пунктам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.Ранее к президенту обратился секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак с просьбой поддержать инициативу партии о присвоении почетного звания 11 городам. Как позднее сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев, к ним также добавили Чебоксары.Вынося экспертное заключение, эксперты РАН использовали такие определенные законом критерии, как количество наград, полученных в годы войны предприятиями города, число знамен трудовой славы, количество жителей, удостоенных государственными наградами за трудовые заслуги. По словам Сергеева, в 2021 году на экспертизу поступила 41 заявка.

https://ria.ru/20200706/1573949506.html

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магадан, россия, владимир путин, общество