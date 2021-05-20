Двенадцати городам присвоили звание "Город трудовой доблести"
20:16 20.05.2021 (обновлено: 21:03 20.05.2021)
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкРечной порт и Спасо-Преображенский кафедральный собор в городе Рыбинске Ярославской области
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Владимир Путин подписал указ о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 российским городам, сообщила пресс-служба Кремля.
Почетное звание получили Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на-Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень, Чебоксары.
Его присваивают населенным пунктам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Ранее к президенту обратился секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак с просьбой поддержать инициативу партии о присвоении почетного звания 11 городам. Как позднее сообщил глава Российской академии наук Александр Сергеев, к ним также добавили Чебоксары.
Вынося экспертное заключение, эксперты РАН использовали такие определенные законом критерии, как количество наград, полученных в годы войны предприятиями города, число знамен трудовой славы, количество жителей, удостоенных государственными наградами за трудовые заслуги. По словам Сергеева, в 2021 году на экспертизу поступила 41 заявка.