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Бонусы за своевременную оплату ЖКУ начали раздавать в Подмосковье

Бонусы за своевременную оплату ЖКУ начали раздавать в Подмосковье - РИА Новости, 20.05.2021

Бонусы за своевременную оплату ЖКУ начали раздавать в Подмосковье

Бессрочная программа по премированию за своевременную оплату коммунальных услуг стартовала в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:05

2021-05-20T17:05

2021-05-20T17:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Бессрочная программа по премированию за своевременную оплату коммунальных услуг стартовала в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".Призовые бонусы начисляются, если у жителя Подмосковья нет долгов по оплате ЖКУ, он оплачивает коммунальные услуги вовремя и онлайн – через сайт МосОблЕИРЦ. Причем возможность присоединиться к акции имеют и те, кто оплачивает счета в кассе. В программе участвуют 28 партнеров. Заработанные бонусы возможно потратить именно при покупках у них. Одной из первых бонусами программы воспользовалась Елизавета Ильичева. Она получила скидку на любимую косметику. Женщина оплатила коммунальные услуги, активировала купон, и уже на днях ей привезут заказ.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)