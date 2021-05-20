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Новости Подмосковья
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Бонусы за своевременную оплату ЖКУ начали раздавать в Подмосковье
Бонусы за своевременную оплату ЖКУ начали раздавать в Подмосковье - РИА Новости, 20.05.2021
Бонусы за своевременную оплату ЖКУ начали раздавать в Подмосковье
Бессрочная программа по премированию за своевременную оплату коммунальных услуг стартовала в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:05
2021-05-20T17:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Бессрочная программа по премированию за своевременную оплату коммунальных услуг стартовала в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".Призовые бонусы начисляются, если у жителя Подмосковья нет долгов по оплате ЖКУ, он оплачивает коммунальные услуги вовремя и онлайн – через сайт МосОблЕИРЦ. Причем возможность присоединиться к акции имеют и те, кто оплачивает счета в кассе. В программе участвуют 28 партнеров. Заработанные бонусы возможно потратить именно при покупках у них. Одной из первых бонусами программы воспользовалась Елизавета Ильичева. Она получила скидку на любимую косметику. Женщина оплатила коммунальные услуги, активировала купон, и уже на днях ей привезут заказ.
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московская область (подмосковье)

Бонусы за своевременную оплату ЖКУ начали раздавать в Подмосковье

17:05 20.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир ПесняРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Бессрочная программа по премированию за своевременную оплату коммунальных услуг стартовала в Московской области. Об этом сообщил телеканал "360".
Призовые бонусы начисляются, если у жителя Подмосковья нет долгов по оплате ЖКУ, он оплачивает коммунальные услуги вовремя и онлайн – через сайт МосОблЕИРЦ. Причем возможность присоединиться к акции имеют и те, кто оплачивает счета в кассе. В программе участвуют 28 партнеров. Заработанные бонусы возможно потратить именно при покупках у них.

"Например, пришла пенсионерка и говорит: „Хочу кешбэк“. Но у нее нет компьютера, тогда наш сотрудник продемонстрирует ей вход в личный кабинет нашей компании. И при оплате покажет, как происходит пересылка клиента на страничку акции, где будут указаны все эти бонусы. Необходимо выбрать из этого перечня тот или иной купон и получить скидку", – объяснил заместитель генерального директора МосОблЕИРЦ Глеб Латыпов.

Одной из первых бонусами программы воспользовалась Елизавета Ильичева. Она получила скидку на любимую косметику. Женщина оплатила коммунальные услуги, активировала купон, и уже на днях ей привезут заказ.
 
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