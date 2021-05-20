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Ставропольский край - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
Ставропольский край
https://ria.ru/20210520/zhilusloviya-1733135846.html
Власти Ставрополья помогают многодетным семьям улучшить жилусловия
Власти Ставрополья помогают многодетным семьям улучшить жилусловия - РИА Новости, 20.05.2021
Власти Ставрополья помогают многодетным семьям улучшить жилусловия
Власти Ставрополья выделили 75,5 миллионов рублей 72 многодетным семьям в селах региона на улучшение жилищных условий, сообщает региональное министерство... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:05
2021-05-20T15:05
ставропольский край
жилье
ставропольский край
общество
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​СТАВРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Власти Ставрополья выделили 75,5 миллионов рублей 72 многодетным семьям в селах региона на улучшение жилищных условий, сообщает региональное министерство сельского хозяйства.Социальные выплаты осуществлены в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", которая реализуется уже второй год на Ставрополье. Строительство жилья идёт на условиях софинансирования: не менее 30% от требуемой суммы предоставляет гражданин, претендующий на получение субсидии, при этом средства могут быть и заёмными. Право получить финансовую поддержку имеют специалисты, работающие в агропромышленном комплексе, отраслях здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, постоянно проживающие на селе."Получить госпомощь на строительство дома в сельской местности могут все, кто нуждается в улучшении жилищных условий и относится к одной из категорий граждан, имеющих право на субсидию.​По итогам 2020 года социальные выплаты получили 62 семьи, которые приобрели и построили 3,7 тысяч квадратных метров жилья. В этом году уже 10 семей получили 12 миллионов рублей", — сказал замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко.
https://ria.ru/20210519/stavropole-1733016025.html
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жилье, ставропольский край, общество

Власти Ставрополья помогают многодетным семьям улучшить жилусловия

15:05 20.05.2021
 
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСело в Ставропольском крае
Село в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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​СТАВРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Власти Ставрополья выделили 75,5 миллионов рублей 72 многодетным семьям в селах региона на улучшение жилищных условий, сообщает региональное министерство сельского хозяйства.
Социальные выплаты осуществлены в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", которая реализуется уже второй год на Ставрополье. Строительство жилья идёт на условиях софинансирования: не менее 30% от требуемой суммы предоставляет гражданин, претендующий на получение субсидии, при этом средства могут быть и заёмными.
Право получить финансовую поддержку имеют специалисты, работающие в агропромышленном комплексе, отраслях здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, постоянно проживающие на селе.
"Получить госпомощь на строительство дома в сельской местности могут все, кто нуждается в улучшении жилищных условий и относится к одной из категорий граждан, имеющих право на субсидию.​По итогам 2020 года социальные выплаты получили 62 семьи, которые приобрели и построили 3,7 тысяч квадратных метров жилья. В этом году уже 10 семей получили 12 миллионов рублей", — сказал замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко.
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