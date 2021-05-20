https://ria.ru/20210520/zhilusloviya-1733135846.html
Власти Ставрополья помогают многодетным семьям улучшить жилусловия
Власти Ставрополья помогают многодетным семьям улучшить жилусловия - РИА Новости, 20.05.2021
Власти Ставрополья помогают многодетным семьям улучшить жилусловия
Власти Ставрополья выделили 75,5 миллионов рублей 72 многодетным семьям в селах региона на улучшение жилищных условий, сообщает региональное министерство... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:05
2021-05-20T15:05
2021-05-20T15:05
ставропольский край
жилье
ставропольский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733140245_0:374:2883:1996_1920x0_80_0_0_a3bec26ee9b7d1791abd2a54478f827c.jpg
СТАВРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Власти Ставрополья выделили 75,5 миллионов рублей 72 многодетным семьям в селах региона на улучшение жилищных условий, сообщает региональное министерство сельского хозяйства.Социальные выплаты осуществлены в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", которая реализуется уже второй год на Ставрополье. Строительство жилья идёт на условиях софинансирования: не менее 30% от требуемой суммы предоставляет гражданин, претендующий на получение субсидии, при этом средства могут быть и заёмными. Право получить финансовую поддержку имеют специалисты, работающие в агропромышленном комплексе, отраслях здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, постоянно проживающие на селе."Получить госпомощь на строительство дома в сельской местности могут все, кто нуждается в улучшении жилищных условий и относится к одной из категорий граждан, имеющих право на субсидию.По итогам 2020 года социальные выплаты получили 62 семьи, которые приобрели и построили 3,7 тысяч квадратных метров жилья. В этом году уже 10 семей получили 12 миллионов рублей", — сказал замминистра сельского хозяйства Ставропольского края Олег Юрченко.
https://ria.ru/20210519/stavropole-1733016025.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733140245_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_f0585da9073756a5d4176d4861f16a9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, ставропольский край, общество
СТАВРОПОЛЬ, 20 мая – РИА Новости. Власти Ставрополья выделили 75,5 миллионов рублей 72 многодетным семьям в селах региона на улучшение жилищных условий, сообщает региональное министерство сельского хозяйства.
Социальные выплаты осуществлены в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", которая реализуется уже второй год на Ставрополье. Строительство жилья идёт на условиях софинансирования: не менее 30% от требуемой суммы предоставляет гражданин, претендующий на получение субсидии, при этом средства могут быть и заёмными.
Право получить финансовую поддержку имеют специалисты, работающие в агропромышленном комплексе, отраслях здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, постоянно проживающие на селе.
"Получить госпомощь на строительство дома в сельской местности могут все, кто нуждается в улучшении жилищных условий и относится к одной из категорий граждан, имеющих право на субсидию.По итогам 2020 года социальные выплаты получили 62 семьи, которые приобрели и построили 3,7 тысяч квадратных метров жилья. В этом году уже 10 семей получили 12 миллионов рублей", — сказал замминистра сельского хозяйства Ставропольского края
Олег Юрченко.