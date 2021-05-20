https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733148888.html

Зеленский заявил, что хочет быть лучше своих предшественников

Зеленский заявил, что хочет быть лучше своих предшественников - РИА Новости, 20.05.2021

Зеленский заявил, что хочет быть лучше своих предшественников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него еще есть время, чтобы воплотить задуманное в рамках первого срока, решение о втором будет приниматься на РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:29

2021-05-20T15:29

2021-05-20T15:34

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КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него еще есть время, чтобы воплотить задуманное в рамках первого срока, решение о втором будет приниматься на основании желаний жителей страны."Рано и несправедливо говорить, потому что не прошло даже половины моей каденции. Я считаю, что мы много всего успеем, я считаю, что есть много обещаний и я не хочу, чтобы они остались в истории обещаниями. И мое желание пойти на второй срок будет полностью совпадать с желанием общества, и будет зависеть от процента тех вещей, которые я пообещал и сделал или не сделал. Посмотрим, как будет", - сказал Зеленский на пресс-конференции в четверг по итогам второй годовщины на посту президента Украины.Он также заявил, что хочет быть лучше своих предшественников на этом посту и уверен, что следующий президент будет лучше него.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733026291.html

https://ria.ru/20210410/neron-1727646370.html

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донбасс, владимир зеленский, украина, в мире