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https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733144388.html
Украине нужно защищать нацменьшинства, заявил Зеленский
Украине нужно защищать нацменьшинства, заявил Зеленский - РИА Новости, 20.05.2021
Украине нужно защищать нацменьшинства, заявил Зеленский
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно защищать национальные меньшинства, чтобы у страны больше не было "Донбассов" и "Крымов". РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:09
2021-05-20T15:09
россия
владимир зеленский
владимир путин
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
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КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно защищать национальные меньшинства, чтобы у страны больше не было "Донбассов" и "Крымов"."Меня интересуют вопросы бизнеса, специальных условий для Донбасса, для Закарпатья, потому что я знаю детали, я чувствую риски, чувствую влияние других стран. И таких меньшинств у нас очень много. И все эти меньшинства, несмотря на то законодательство, которое нравится тем или иным радикальным людям с правой или с левой стороны...защищать меньшинства нам придется, потому что мы будем иметь еще в будущем "Донбассы" и "Крымы", - заявил Зеленский в четверг на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине со дня его инаугурации."А чтобы этого не было, а все себя чувствовали украинцами, нужно вкладывать деньги, делать дороги, мосты", - добавил он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/donbass-1733139970.html
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республика крым
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россия, владимир зеленский, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

Украине нужно защищать нацменьшинства, заявил Зеленский

15:09 20.05.2021
 
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно защищать национальные меньшинства, чтобы у страны больше не было "Донбассов" и "Крымов".
"Меня интересуют вопросы бизнеса, специальных условий для Донбасса, для Закарпатья, потому что я знаю детали, я чувствую риски, чувствую влияние других стран. И таких меньшинств у нас очень много. И все эти меньшинства, несмотря на то законодательство, которое нравится тем или иным радикальным людям с правой или с левой стороны...защищать меньшинства нам придется, потому что мы будем иметь еще в будущем "Донбассы" и "Крымы", - заявил Зеленский в четверг на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине со дня его инаугурации.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 14:50В мире
"Есть несколько планов": Зеленский о решении конфликта в Донбассе
"А чтобы этого не было, а все себя чувствовали украинцами, нужно вкладывать деньги, делать дороги, мосты", - добавил он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 14:43
Зеленский заявил, что ему стыдно за некоторые шаги людей в его окружении
 
РоссияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
 
 
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