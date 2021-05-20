Зеленский оценил правительство Украины
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе "Антонов"
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его команде не будет людей с "мощным опытом", как у экс-премьеров Владимира Гройсмана, Арсения Яценюка и Юлии Тимошенко.
"Если вы имеете в виду людей с мощным опытом, таких как Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Юлия Тимошенко, то людей с таким опытом вы не увидите", - заявил он в ходе пресс-конференции по итогам двух лет президентства.
По его словам, в стране сейчас "очень неплохое правительство", которое на фоне конфликта в Донбассе и пандемии коронавируса "очень неплохо работает". "Например, моя философия и политика премьер-министра (Дениса Шмыгаля - ред.), что ничего страшного, если та или иная персона, тот или иной министр не может выполнять полностью, на 100%, свои обязательства или то, что он обещал или она - то мы предлагаем Раде уволить того или иного министра и заменить на другого", - добавил глава государства.
Зеленский одержал победу на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Инаугурация состоялась 20 мая 2019 года. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.