https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733118832.html

Зеленский заявил, что хочет построить из Украины страну мечты

Зеленский заявил, что хочет построить из Украины страну мечты - РИА Новости, 20.05.2021

Зеленский заявил, что хочет построить из Украины страну мечты

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам второго года работы заявил, что хочет построить из Украины страну мечты. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:12

2021-05-20T13:12

2021-05-20T13:12

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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам второго года работы заявил, что хочет построить из Украины страну мечты.Пресс-конференция проходит на госпредприятии "Антонов" рядом с недостроенным самым большим грузовым самолетом "Мрия" и фюзеляжем первого заказанного государством за последние годы Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины. Зеленский начал свою вступительную речь со слов о состоянии авиации."Что мы будем делать? Думать и строить будущее. Строить нашу независимость. Строить нашу Украину. И, вы знаете, вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия" (переводится с украинского как "мечта" - ред.), я бы в более широком смысле говорил об этом. Построить действительно страну мечты. Поднять нашу страну очень высоко вверх, как поднимается "Антонов", и чтобы она была на высоте других мощных демократических цивилизованных государств", - заявил президент четверг в ходе вступительного слова перед пресс-конференцией.Среди приоритетов своей работы он назвал построение страны без олигархов, где все будут равны перед законом, установление мира в Донбассе, а также построение страны без коррупции и без бедности.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.

https://ria.ru/20210520/ukraina-1733096265.html

https://ria.ru/20210520/ukraina-1733114484.html

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донбасс, владимир зеленский, украина, в мире