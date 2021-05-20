Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733118832.html
Зеленский заявил, что хочет построить из Украины страну мечты
Зеленский заявил, что хочет построить из Украины страну мечты - РИА Новости, 20.05.2021
Зеленский заявил, что хочет построить из Украины страну мечты
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам второго года работы заявил, что хочет построить из Украины страну мечты. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:12
2021-05-20T13:12
донбасс
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733176117_0:163:3073:1891_1920x0_80_0_0_160ea7fd2c9b7615820688a132ec3eb4.jpg
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам второго года работы заявил, что хочет построить из Украины страну мечты.Пресс-конференция проходит на госпредприятии "Антонов" рядом с недостроенным самым большим грузовым самолетом "Мрия" и фюзеляжем первого заказанного государством за последние годы Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины. Зеленский начал свою вступительную речь со слов о состоянии авиации."Что мы будем делать? Думать и строить будущее. Строить нашу независимость. Строить нашу Украину. И, вы знаете, вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия" (переводится с украинского как "мечта" - ред.), я бы в более широком смысле говорил об этом. Построить действительно страну мечты. Поднять нашу страну очень высоко вверх, как поднимается "Антонов", и чтобы она была на высоте других мощных демократических цивилизованных государств", - заявил президент четверг в ходе вступительного слова перед пресс-конференцией.Среди приоритетов своей работы он назвал построение страны без олигархов, где все будут равны перед законом, установление мира в Донбассе, а также построение страны без коррупции и без бедности.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.
https://ria.ru/20210520/ukraina-1733096265.html
https://ria.ru/20210520/ukraina-1733114484.html
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733176117_128:0:2857:2047_1920x0_80_0_0_083c74fd09b9124e56078fa32b31cb90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский заявил, что хочет построить из Украины страну мечты

13:12 20.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам второго года работы заявил, что хочет построить из Украины страну мечты.
Пресс-конференция проходит на госпредприятии "Антонов" рядом с недостроенным самым большим грузовым самолетом "Мрия" и фюзеляжем первого заказанного государством за последние годы Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины. Зеленский начал свою вступительную речь со слов о состоянии авиации.
Митинг перед пресс-конференцией Зеленского возле здания Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
11:51
В Киеве собрались желающие задать "неудобные" вопросы Зеленскому
"Что мы будем делать? Думать и строить будущее. Строить нашу независимость. Строить нашу Украину. И, вы знаете, вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия" (переводится с украинского как "мечта" - ред.), я бы в более широком смысле говорил об этом. Построить действительно страну мечты. Поднять нашу страну очень высоко вверх, как поднимается "Антонов", и чтобы она была на высоте других мощных демократических цивилизованных государств", - заявил президент четверг в ходе вступительного слова перед пресс-конференцией.
Среди приоритетов своей работы он назвал построение страны без олигархов, где все будут равны перед законом, установление мира в Донбассе, а также построение страны без коррупции и без бедности.
Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
12:59
Зеленский назвал решение конфликта в Донбассе приоритетом своей работы
 
ДонбассВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары
03:03Эксперты выяснили график работы российских мошенников
02:56Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
Лента новостейМолния