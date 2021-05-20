Зеленский заявил, что хочет построить из Украины страну мечты
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам второго года работы заявил, что хочет построить из Украины страну мечты.
Пресс-конференция проходит на госпредприятии "Антонов" рядом с недостроенным самым большим грузовым самолетом "Мрия" и фюзеляжем первого заказанного государством за последние годы Ан-178 для нужд Вооруженных сил Украины. Зеленский начал свою вступительную речь со слов о состоянии авиации.
"Что мы будем делать? Думать и строить будущее. Строить нашу независимость. Строить нашу Украину. И, вы знаете, вопрос не в том, чтобы достроить самолет "Мрия" (переводится с украинского как "мечта" - ред.), я бы в более широком смысле говорил об этом. Построить действительно страну мечты. Поднять нашу страну очень высоко вверх, как поднимается "Антонов", и чтобы она была на высоте других мощных демократических цивилизованных государств", - заявил президент четверг в ходе вступительного слова перед пресс-конференцией.
Среди приоритетов своей работы он назвал построение страны без олигархов, где все будут равны перед законом, установление мира в Донбассе, а также построение страны без коррупции и без бедности.
Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.