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Ракова: человек, не занимающийся здоровьем, должен нести ответственность
Ракова: человек, не занимающийся здоровьем, должен нести ответственность - РИА Новости, 20.05.2021
Ракова: человек, не занимающийся здоровьем, должен нести ответственность
Человек, систематически не занимающийся своим здоровьем, должен нести ответственность, в том числе финансовую, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:56
2021-05-20T12:56
2021-05-20T18:13
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 20 мая « РИА Новости. Человек, систематически не занимающийся своим здоровьем, должен нести ответственность, в том числе финансовую, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе финансовую, ответственность за это должен нести", — сказала Ракова на Московском международном онкологическом форуме.
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анастасия ракова , москва, общество