https://ria.ru/20210520/zdorove-1733113520.html

Ракова: человек, не занимающийся здоровьем, должен нести ответственность

Ракова: человек, не занимающийся здоровьем, должен нести ответственность - РИА Новости, 20.05.2021

Ракова: человек, не занимающийся здоровьем, должен нести ответственность

Человек, систематически не занимающийся своим здоровьем, должен нести ответственность, в том числе финансовую, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:56

2021-05-20T12:56

2021-05-20T18:13

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 20 мая « РИА Новости. Человек, систематически не занимающийся своим здоровьем, должен нести ответственность, в том числе финансовую, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Если человек систематически не хочет заниматься своим здоровьем, то тогда, наверное, частично, какую-то, в том числе финансовую, ответственность за это должен нести", — сказала Ракова на Московском международном онкологическом форуме.

https://ria.ru/20210418/meditsina-1728772653.html

москва

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2021

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анастасия ракова , москва, общество