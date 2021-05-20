https://ria.ru/20210520/zarazhenie-1733208494.html

Попова назвала места с наибольшим риском заболеть коронавирусом

Попова назвала места с наибольшим риском заболеть коронавирусом - РИА Новости, 21.05.2021

Попова назвала места с наибольшим риском заболеть коронавирусом

Люди в России часто заражаются коронавирусом в транспорте, но самое большое количество получают COVID-19 в домашних очагах, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-20T21:13

2021-05-20T21:13

2021-05-21T00:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Люди в России часто заражаются коронавирусом в транспорте, но самое большое количество получают COVID-19 в домашних очагах, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Пока остается транспорт, но заражение в домашних очагах у нас — самое большое количество", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".

https://ria.ru/20210520/koronavirus-1733101764.html

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2021

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коронавирус в россии, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество