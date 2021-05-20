https://ria.ru/20210520/zarazhenie-1733145634.html

Кошки не могут заразить человека коронавирусом, заявил эпидемиолог

Кошки не могут заразить человека коронавирусом, заявил эпидемиолог - РИА Новости, 20.05.2021

Кошки не могут заразить человека коронавирусом, заявил эпидемиолог

Два случая заболевания кошек коронавирусом описаны в РФ за полтора года, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:13

2021-05-20T15:13

2021-05-20T16:04

александр горелов

здоровье - общество

общество

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коронавирус в россии

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коронавирусы

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два случая заболевания кошек коронавирусом описаны в РФ за полтора года, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, отметив, что человек от кошки заразиться не может."К настоящему моменту в Российской Федерации за полтора года описано два случая заражения кошек. Но кошки опасны только для кошек, то есть вирус с животных не может перескочить через межвидовой барьер, что очень важно", - сказал он, выступая на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".

https://ria.ru/20210405/zarazhenie-1604327135.html

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2021

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