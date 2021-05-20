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Кошки не могут заразить человека коронавирусом, заявил эпидемиолог
Кошки не могут заразить человека коронавирусом, заявил эпидемиолог - РИА Новости, 20.05.2021
Кошки не могут заразить человека коронавирусом, заявил эпидемиолог
Два случая заболевания кошек коронавирусом описаны в РФ за полтора года, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:13
2021-05-20T16:04
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два случая заболевания кошек коронавирусом описаны в РФ за полтора года, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, отметив, что человек от кошки заразиться не может."К настоящему моменту в Российской Федерации за полтора года описано два случая заражения кошек. Но кошки опасны только для кошек, то есть вирус с животных не может перескочить через межвидовой барьер, что очень важно", - сказал он, выступая на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".
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александр горелов, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Кошки не могут заразить человека коронавирусом, заявил эпидемиолог

15:13 20.05.2021 (обновлено: 16:04 20.05.2021)
 
CC BY 3.0 / Patrick Ch. Apfeld / Felis nigripes at Zoo Wuppertal, GermanyЧерноногая кошка
Черноногая кошка - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
CC BY 3.0 / Patrick Ch. Apfeld / Felis nigripes at Zoo Wuppertal, Germany
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Два случая заболевания кошек коронавирусом описаны в РФ за полтора года, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, отметив, что человек от кошки заразиться не может.
"К настоящему моменту в Российской Федерации за полтора года описано два случая заражения кошек. Но кошки опасны только для кошек, то есть вирус с животных не может перескочить через межвидовой барьер, что очень важно", - сказал он, выступая на конференции "Инфекционные болезни – актуальные проблемы, лечение и профилактика".
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Распространение коронавирусаАлександр ГореловЗдоровье - ОбществоОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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