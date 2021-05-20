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Власти США закроют два центра содержания из-за притеснения мигрантов
Власти США закроют два центра содержания из-за притеснения мигрантов - РИА Новости, 20.05.2021
Власти США закроют два центра содержания из-за притеснения мигрантов
Власти США закроют два центра содержания мигрантов после обвинений на фоне расследования обстоятельств плохого обращения с мигрантами, заявил министр внутренней РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T18:35
2021-05-20T18:37
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Власти США закроют два центра содержания мигрантов после обвинений на фоне расследования обстоятельств плохого обращения с мигрантами, заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас."Мы не потерпим неподобающего обращения или не соответствующего стандарта содержания лиц, задержанных в рамках гражданской иммиграционной процедуры", - говорится в заявлении Майоркаса.Будут прекращены контракты федерального правительства с частниками на работу центров временного содержания в Массачусетсе и Джорджии.В частности, тюрьму в Массачусетсе правозащитники обвиняли в бесчеловечных условиях содержания мигрантов, а тюрьму в Джорджии - в проведении медицинских процедур против воли задержанных, включая такие необратимые, как удаление матки у женщин.Федеральные власти ведут расследование обвинений.
https://ria.ru/20210211/stena-1597104142.html
https://ria.ru/20200624/1573402307.html
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массачусетс, джорджия, сша, в мире

Власти США закроют два центра содержания из-за притеснения мигрантов

18:35 20.05.2021 (обновлено: 18:37 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре / Перейти в фотобанкМашина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой
Машина пограничного патруля США едет вдоль конструкций недостроенной стены на границе между США и Мексикой - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Иван Пьерре Агирре
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Власти США закроют два центра содержания мигрантов после обвинений на фоне расследования обстоятельств плохого обращения с мигрантами, заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.
"Мы не потерпим неподобающего обращения или не соответствующего стандарта содержания лиц, задержанных в рамках гражданской иммиграционной процедуры", - говорится в заявлении Майоркаса.
Недостроенная стена на границе между США и Мексикой - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
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Будут прекращены контракты федерального правительства с частниками на работу центров временного содержания в Массачусетсе и Джорджии.
В частности, тюрьму в Массачусетсе правозащитники обвиняли в бесчеловечных условиях содержания мигрантов, а тюрьму в Джорджии - в проведении медицинских процедур против воли задержанных, включая такие необратимые, как удаление матки у женщин.
Федеральные власти ведут расследование обвинений.
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