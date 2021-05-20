https://ria.ru/20210520/zakrytie-1733184826.html

Власти США закроют два центра содержания из-за притеснения мигрантов

Власти США закроют два центра содержания из-за притеснения мигрантов - РИА Новости, 20.05.2021

Власти США закроют два центра содержания из-за притеснения мигрантов

Власти США закроют два центра содержания мигрантов после обвинений на фоне расследования обстоятельств плохого обращения с мигрантами, заявил министр внутренней РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T18:35

2021-05-20T18:35

2021-05-20T18:37

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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. Власти США закроют два центра содержания мигрантов после обвинений на фоне расследования обстоятельств плохого обращения с мигрантами, заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас."Мы не потерпим неподобающего обращения или не соответствующего стандарта содержания лиц, задержанных в рамках гражданской иммиграционной процедуры", - говорится в заявлении Майоркаса.Будут прекращены контракты федерального правительства с частниками на работу центров временного содержания в Массачусетсе и Джорджии.В частности, тюрьму в Массачусетсе правозащитники обвиняли в бесчеловечных условиях содержания мигрантов, а тюрьму в Джорджии - в проведении медицинских процедур против воли задержанных, включая такие необратимые, как удаление матки у женщин.Федеральные власти ведут расследование обвинений.

https://ria.ru/20210211/stena-1597104142.html

https://ria.ru/20200624/1573402307.html

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массачусетс, джорджия, сша, в мире