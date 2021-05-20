https://ria.ru/20210520/zaklyuchennye-1733125995.html
Генерал ФСБ рассказал, какие заключенные могут заменить мигрантов
Генерал ФСБ рассказал, какие заключенные могут заменить мигрантов - РИА Новости, 20.05.2021
Генерал ФСБ рассказал, какие заключенные могут заменить мигрантов
Предложение директора ФСИН Александра Калашникова активнее переводить заключенных на принудительные работы заслуживает внимания, но нужно четко определить, к... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:45
2021-05-20T13:45
2021-05-20T13:46
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
фсб
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Предложение директора ФСИН Александра Калашникова активнее переводить заключенных на принудительные работы заслуживает внимания, но нужно четко определить, к каким категориям преступников это применимо, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.Ранее Калашников предложил активнее использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов. По его словам, "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия". Он также сообщил, что право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас 188 тысяч человек."Как говорил Путин, каждый человек, изъятый из общества, - это потеря для общества. Поэтому я считаю, что нам нужно к людям относиться гуманно, если от них не исходит какая-либо угроза... Я думаю, что инициатива заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание", - сказал эксперт.По мнению Михайлова, инициативу можно применить в отношении людей, находящихся в местах лишения свободы за не связанные с насилием преступления – например, за нарушения техники безопасности. "Ведь часто мы изымаем из общества не просто гражданина, мы изымаем из общества специалиста. И очень даже иногда высокого класса. Мне кажется, мы можем таким образом людей интегрировать в общество", - пояснил собеседник."Юристы должны четко определить перечень составов, по которым люди должны работать где-либо", - добавил он.Председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков предположил, что инициатива ФСИН позволит "разорвать этот порочный круг", когда осужденный, выйдя на свободу, "оказывается за бортом трудовой жизни и нередко начинает вновь совершать преступления"."На такую работу люди должны идти исключительно добровольно и получать за нее достойную заработную плату", - заявил он РИА Новости.
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), фсб, общество
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Предложение директора ФСИН Александра Калашникова активнее переводить заключенных на принудительные работы заслуживает внимания, но нужно четко определить, к каким категориям преступников это применимо, заявил РИА Новости генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.
Ранее Калашников предложил активнее использовать заключенных там, где в России не хватает рабочей силы и куда приглашают трудовых мигрантов. По его словам, "это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия". Он также сообщил, что право попросить замену наказания принудительными работами имеют сейчас 188 тысяч человек.
"Как говорил Путин, каждый человек, изъятый из общества, - это потеря для общества. Поэтому я считаю, что нам нужно к людям относиться гуманно, если от них не исходит какая-либо угроза... Я думаю, что инициатива заслуживает того, чтобы на нее обратили внимание", - сказал эксперт.
По мнению Михайлова, инициативу можно применить в отношении людей, находящихся в местах лишения свободы за не связанные с насилием преступления – например, за нарушения техники безопасности. "Ведь часто мы изымаем из общества не просто гражданина, мы изымаем из общества специалиста. И очень даже иногда высокого класса. Мне кажется, мы можем таким образом людей интегрировать в общество", - пояснил собеседник.
"Юристы должны четко определить перечень составов, по которым люди должны работать где-либо", - добавил он.
Председатель Общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков предположил, что инициатива ФСИН позволит "разорвать этот порочный круг", когда осужденный, выйдя на свободу, "оказывается за бортом трудовой жизни и нередко начинает вновь совершать преступления".
"На такую работу люди должны идти исключительно добровольно и получать за нее достойную заработную плату", - заявил он РИА Новости.