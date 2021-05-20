https://ria.ru/20210520/zakharova-1733088224.html

Захарова оценила организацию допуска СМИ на мероприятия в Рейкьявике

Захарова оценила организацию допуска СМИ на мероприятия в Рейкьявике - РИА Новости, 20.05.2021

Захарова оценила организацию допуска СМИ на мероприятия в Рейкьявике

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее порадовало то, как американская сторона организовала присутствие прессы на мероприятия в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:08

2021-05-20T11:08

2021-05-20T11:08

энтони блинкен

мария захарова

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исландия

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в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее порадовало то, как американская сторона организовала присутствие прессы на мероприятия в Рейкьявике, где прошла встреча российского министра Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена.Захарова уточнила, что организаторами встречи в плане логистической составляющей, пропуска журналистов и организации рассадки была американская сторона. По ее словам, учитывая предыдущие прецеденты с допуском российских СМИ на мероприятия, сотрудники пресс-службы российского МИД "с напряжением ждали, как американские партнеры будут выстраивать работу с прессой"."В этот раз было все, опять же, конструктивно. Российских журналистов не просто пустили, они обладали теми же правами, что и все остальные – собственно говоря, чего мы всегда и добивались. И мы даже перекинулись парой слов с руководителем пресс-службы госдепа господином Прайсом и сказали, что наша задача – делать так, чтобы с нашей стороны, со стороны пресс-служб, не было никаких нареканий в ходе организации встреч, к чему мы и будем стремиться", - отметила Захарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/lavrov-1733080831.html

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энтони блинкен, мария захарова, сергей лавров, исландия, сша, в мире