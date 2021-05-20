https://ria.ru/20210520/zakharova-1733088224.html
Захарова оценила организацию допуска СМИ на мероприятия в Рейкьявике
Захарова оценила организацию допуска СМИ на мероприятия в Рейкьявике - РИА Новости, 20.05.2021
Захарова оценила организацию допуска СМИ на мероприятия в Рейкьявике
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее порадовало то, как американская сторона организовала присутствие прессы на мероприятия в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:08
2021-05-20T11:08
2021-05-20T11:08
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее порадовало то, как американская сторона организовала присутствие прессы на мероприятия в Рейкьявике, где прошла встреча российского министра Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена.Захарова уточнила, что организаторами встречи в плане логистической составляющей, пропуска журналистов и организации рассадки была американская сторона. По ее словам, учитывая предыдущие прецеденты с допуском российских СМИ на мероприятия, сотрудники пресс-службы российского МИД "с напряжением ждали, как американские партнеры будут выстраивать работу с прессой"."В этот раз было все, опять же, конструктивно. Российских журналистов не просто пустили, они обладали теми же правами, что и все остальные – собственно говоря, чего мы всегда и добивались. И мы даже перекинулись парой слов с руководителем пресс-службы госдепа господином Прайсом и сказали, что наша задача – делать так, чтобы с нашей стороны, со стороны пресс-служб, не было никаких нареканий в ходе организации встреч, к чему мы и будем стремиться", - отметила Захарова.
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энтони блинкен, мария захарова, сергей лавров, исландия, сша, в мире
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
заявила, что ее порадовало то, как американская сторона организовала присутствие прессы на мероприятия в Рейкьявике, где прошла встреча российского министра Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена
.
"Я бы хотела сказать об очень важной детали, которая была до переговоров и которая меня действительно очень порадовала – о том, как встреча была организована", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Youtube
-канала.
Захарова уточнила, что организаторами встречи в плане логистической составляющей, пропуска журналистов и организации рассадки была американская сторона. По ее словам, учитывая предыдущие прецеденты с допуском российских СМИ на мероприятия, сотрудники пресс-службы российского МИД "с напряжением ждали, как американские партнеры будут выстраивать работу с прессой".
"В этот раз было все, опять же, конструктивно. Российских журналистов не просто пустили, они обладали теми же правами, что и все остальные – собственно говоря, чего мы всегда и добивались. И мы даже перекинулись парой слов с руководителем пресс-службы госдепа господином Прайсом и сказали, что наша задача – делать так, чтобы с нашей стороны, со стороны пресс-служб, не было никаких нареканий в ходе организации встреч, к чему мы и будем стремиться", - отметила Захарова.