https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733079483.html

Политолог оценил встречу Лаврова и Блинкена

Политолог оценил встречу Лаврова и Блинкена - РИА Новости, 20.05.2021

Политолог оценил встречу Лаврова и Блинкена

Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена стала шагом к налаживанию отношений России и США, однако конфликтных точек еще... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T10:19

2021-05-20T10:19

2021-05-20T10:19

россия

nord stream 2 ag

энтони блинкен

нато

арктический совет

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и его американского коллеги Энтони Блинкена стала шагом к налаживанию отношений России и США, однако конфликтных точек еще много, считает российский политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев."Что касается переговоров Лаврова и Блинкена, шагом навстречу (Москве со стороны Вашингтона – ред.) это точно является, а вот является ли это двумя шагами – сложно сказать. Судя по сообщениям, встреча прошла довольно доброжелательно, но прямого ответа о саммите (президентов двух стран – ред.) Лавров не дал. Это, конечно, знак того, что, видимо какие-то недоговоренности остались – что на этом саммите обсуждать и какие решения принимать", - сказал Межуев РИА Новости."Мне кажется, включена логика "мирного сосуществования" двух систем, которые вынуждены искать общие пути решения глобальных проблем и удерживаться от прямой конфронтации. Эта логика некой разрядки и перезагрузки включена на этом мероприятии", - полагает эксперт.Комментируя намерения США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, он отметил, что "формально это делается под предлогом того, чтобы не ссориться с Германией, а по существу все прекрасно понимают, что это некая "морковка" для России". "Речь идет о стремлении дать России какую-то зацепку для продвижения в конструктивную сторону с Вашингтоном. Надеюсь, что, пойдя на эту уступку, Вашингтон одновременно не потребует от России каких-то совершенно неприемлемых для нее действий – в частности, в вопросе об Украине", - добавил он.По словам Межуева, между Москвой и Вашингтоном есть ряд общих проблем, где они занимают схожую позицию. В частности, это Ближний Восток, Иран, Афганистан, климатические проблемы, Арктика. "То, что встреча состоялась именно в Рейкьявике на форуме Арктического совета, где Россия будет председательствовать с этого года, – это тоже важный момент, потому что позиция США в арктическом вопросе неопределенная. Мне кажется, что есть какое-то сближение позиций России и США по вопросу использования арктических ресурсов", - пояснил он.При этом между Москвой и Вашингтоном есть и ряд конфликтных моментов, отметил эксперт. "Самая конфликтная позиция – это восток Европы, распространение НАТО на восток, возможность включения Украины в НАТО и противодействие России этому процессу. Понятно, что администрации (Джо) Байдена здесь сложно отойти на какие-то дипломатические позиции, допустим, гарантировать нейтральный статус Украины – это было бы выгодно для России, тем самым продвижение НАТО к нашим южным границам было бы остановлено", - полагает он."Я думаю, это одна из тех причин, по которым сейчас еще не объявлено решение о саммите. Хотя я думаю, что саммит состоится, потому что общих точек соприкосновения все же достаточно", - заключил эксперт.Встреча Лаврова и Блинкена прошла на полях министерской сессии Арктического совета. Как заявил после встречи глава МИД РФ, стороны будут готовить предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности. По его словам, встреча была конструктивной и Россия готова "разгребать завалы", оставшиеся в отношениях с США от предыдущих администраций. Кроме того, Блинкен заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников.

https://ria.ru/20210520/blinken-1733061100.html

https://ria.ru/20210520/vstrecha-1733060850.html

россия

иран

сша

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россия, nord stream 2 ag, энтони блинкен, нато, арктический совет, иран, сша, в мире