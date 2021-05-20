https://ria.ru/20210520/vrachi-1733166878.html

"Врачей без границ" не пустили в сектор Газа для помощи пострадавшим

"Врачей без границ" не пустили в сектор Газа для помощи пострадавшим - РИА Новости, 20.05.2021

"Врачей без границ" не пустили в сектор Газа для помощи пострадавшим

Неправительственной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) не дают попасть из Израиля в сектор Газа для оказания помощи пострадавшим и раненым во... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:02

2021-05-20T17:02

2021-05-20T17:02

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

врачи без границ

в мире

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ЖЕНЕВА, 20 мая – РИА Новости. Неправительственной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) не дают попасть из Израиля в сектор Газа для оказания помощи пострадавшим и раненым во время недавней эскалации насилия в регионе, говорится в распространенном в четверг заявлении организации."Сегодня группе "Врачей без границ" вновь было отказано в разрешении пройти из Израиля в сектор Газа. Бомбардировка Газы Израилем началась больше 10 дней назад, и гуманитарные нужды в этом районе растут, так как свыше 1 400 человек ранено и десятки тысяч вынуждены покинуть свои дома. Система здравоохранения, которая сталкивалась с нехваткой (медикаментов – ред.) и без бомбардировок, в настоящее время не имеет основных материалов для лечения раненых, к примеру, донорской крови", - приводит организация слова главы миссии "Врачей без границ" на оккупированных палестинских территориях Элая Сока.По его словам, пока неизвестно, когда команда "Врачей без границ" сможет присоединиться к своим коллегам, которые уже находятся в Газе. "Пограничные пункты должны немедленно быть вновь открыты, и обеспечен безопасный проход через них для гуманитарных работников и грузов, чтобы предотвратить большую катастрофу", - добавил представитель MSF.

https://ria.ru/20210520/posolstvo-1733130525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, врачи без границ, в мире