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Пашинян заявил о почти 600 азербайджанских военных на территории Армении
Пашинян заявил о почти 600 азербайджанских военных на территории Армении - РИА Новости, 20.05.2021
Пашинян заявил о почти 600 азербайджанских военных на территории Армении
Более 500 азербайджанских солдат остаются на некоторых приграничных территориях Армении, заявил иcполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:22
2021-05-20T11:22
2021-05-20T14:30
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ЕРЕВАН, 20 мая — РИА Новости. Более 500 азербайджанских солдат остаются на некоторых приграничных территориях Армении, заявил иcполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян.Минобороны страны 12 мая сообщило, что подконтрольные Баку формирования попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, чем конкретно занимались азербайджанские военные. Пашинян поручил обратиться за консультациями в ОДКБ и поделился этими планами с президентом России Владимиром Путиным."Оперативная ситуация на Сюникском и Гегаркуникском участках армяно-азербайджанской границы не изменилась. Обстановка продолжает оставаться напряженной в том смысле, что пока достаточное количество азербайджанских военных, около 500-600 человек, находятся на различных участках приграничной территории Армении", — рассказал он сегодня.По словам армянского лидера, войска пытаются ограничить потенциал деятельности азербайджанцев. Он добавил, что в политическом смысле Ереван стремится не позволить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, и делает все необходимое для исключения военного столкновения."Проведена огромная дипломатическая работа, которую считают эффективной, так как позиции международных партнеров и Армении совпадают в том, что представители ВС Азербайджана должны покинуть территорию Армении", — отметил он.Накануне Россия предложила стать посредником при обсуждении демаркации границы между двумя странами. Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Пашиняном.Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, Москва выступит консультантом специальной армяно-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.Безопасность на некоторых участках автодороги в Сюникской области обеспечивают российские пограничники. Согласно договоренностям, они контролируют движение на участках дорог Горис — Давид Бек и Горис — Капан, которые проходят через проблемные территории.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. Успешным оказалось достигнутое в ночь на 10 ноября трехстороннее соглашение.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Под контроль Баку перешли Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20210516/fizuli-1731899163.html
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Лавров о демаркации границ между Арменией и Азербайджаном
Россия предложила стать посредником при обсуждении демаркации границы между Арменией и Азербайджаном. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров. "По предварительной договоренности между сторонами Российская Федерация предложила оказать содействие в начале и проведении делимитации, демаркации границы", — сказал дипломат. По его словам, Москва выступит консультантом специальной армянско-азербайджанской комиссии, которая и будет решать эти вопросы.
2021-05-20T11:22
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