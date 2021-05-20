Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210520/vkontakte-1733113927.html
ВКонтакте назвала блогеров-участников VK Fest
ВКонтакте назвала блогеров-участников VK Fest - РИА Новости, 20.05.2021
ВКонтакте назвала блогеров-участников VK Fest
ВКонтакте объявила имена блогеров, которые выступят на VK Fest, и дополнила список артистов. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:57
2021-05-20T12:57
вконтакте
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604260802_80:82:3070:1764_1920x0_80_0_0_0801ca8fd8c3fda80fb4154f133bc9fd.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. ВКонтакте объявила имена блогеров, которые выступят на VK Fest, и дополнила список артистов.В фестивале примут участие представительница "Евровидения" от России Manizha, а также Jah Khalib, HammAli &amp; Navai, IOWA, JONY, MARUV, Елена Темникова и Клава Кока.Среди блогеров-участников VK Fest уже известные Саша Спилберг, Джарахов, Катя Клэп, DAVA и те, кто прославился совсем недавно: KARNA.VAL, Даня Милохин, Дина Саева, GAVRILINA.Ведущим сцены с блогерами станет рэп-исполнитель и телеведущий ST.Ранее ВКонтакте объявила имена первых артистов VK Fest 2021. Среди них — Баста, Елка, Artik &amp; Asti, Cream Soda, Little Big, LOBODA, NILETTO, Zivert, Пошлая Молли, ЛАУД, дора и Тося Чайкина.VK Fest — крупнейший городской open-air-фестиваль страны. Он пройдет 24 и 25 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20210423/vkontakte-1729639074.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604260802_461:0:2810:1762_1920x0_80_0_0_e72ab673ebfda492c89e2c7b9c776877.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вконтакте

ВКонтакте назвала блогеров-участников VK Fest

12:57 20.05.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкБлогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии "Жара Music Awards" в Crocus City Hall
Блогер, рэп-исполнитель Даниил Милохин на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. ВКонтакте объявила имена блогеров, которые выступят на VK Fest, и дополнила список артистов.
В фестивале примут участие представительница "Евровидения" от России Manizha, а также Jah Khalib, HammAli & Navai, IOWA, JONY, MARUV, Елена Темникова и Клава Кока.
Среди блогеров-участников VK Fest уже известные Саша Спилберг, Джарахов, Катя Клэп, DAVA и те, кто прославился совсем недавно: KARNA.VAL, Даня Милохин, Дина Саева, GAVRILINA.
Ведущим сцены с блогерами станет рэп-исполнитель и телеведущий ST.
Рэпер Василий Вакуленко (Баста) - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
23 апреля, 14:27
VK Fest объявил лайнап 2021 года
Ранее ВКонтакте объявила имена первых артистов VK Fest 2021. Среди них — Баста, Елка, Artik & Asti, Cream Soda, Little Big, LOBODA, NILETTO, Zivert, Пошлая Молли, ЛАУД, дора и Тося Чайкина.
VK Fest — крупнейший городской open-air-фестиваль страны. Он пройдет 24 и 25 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга.
 
ВКонтакте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары
03:03Эксперты выяснили график работы российских мошенников
02:56Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
Лента новостейМолния