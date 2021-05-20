https://ria.ru/20210520/vkontakte-1733113927.html

ВКонтакте назвала блогеров-участников VK Fest

ВКонтакте назвала блогеров-участников VK Fest - РИА Новости, 20.05.2021

ВКонтакте назвала блогеров-участников VK Fest

ВКонтакте объявила имена блогеров, которые выступят на VK Fest, и дополнила список артистов. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:57

2021-05-20T12:57

2021-05-20T12:57

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. ВКонтакте объявила имена блогеров, которые выступят на VK Fest, и дополнила список артистов.В фестивале примут участие представительница "Евровидения" от России Manizha, а также Jah Khalib, HammAli & Navai, IOWA, JONY, MARUV, Елена Темникова и Клава Кока.Среди блогеров-участников VK Fest уже известные Саша Спилберг, Джарахов, Катя Клэп, DAVA и те, кто прославился совсем недавно: KARNA.VAL, Даня Милохин, Дина Саева, GAVRILINA.Ведущим сцены с блогерами станет рэп-исполнитель и телеведущий ST.Ранее ВКонтакте объявила имена первых артистов VK Fest 2021. Среди них — Баста, Елка, Artik & Asti, Cream Soda, Little Big, LOBODA, NILETTO, Zivert, Пошлая Молли, ЛАУД, дора и Тося Чайкина.VK Fest — крупнейший городской open-air-фестиваль страны. Он пройдет 24 и 25 июля в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20210423/vkontakte-1729639074.html

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