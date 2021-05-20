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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210520/vaktsiny-1733109255.html
В Китае введено свыше 435 млн доз вакцин против COVID-19
В Китае введено свыше 435 млн доз вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021
В Китае введено свыше 435 млн доз вакцин против COVID-19
По состоянию на конец вторника в Китае было введено свыше 435 миллионов доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в среду в Государственном РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:43
2021-05-20T12:43
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
здоровье - общество
китай
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МОСКВА, 20 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец вторника в Китае было введено свыше 435 миллионов доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Недавние сообщения о новых случаях локального заражения COVID-19 в континентальной части Китая способствовали росту спроса населения на вакцинацию.По данным ведомства, рекорд по количеству введённых за сутки доз вакцин от COVID-19 был побит четыре раза в период с 13 по 17 мая, и при этом в течение этого периода ежедневное общее количество вводимых доз вакцин превышало 12 миллионов.
https://ria.ru/20210506/kitay-1731275586.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, китай

В Китае введено свыше 435 млн доз вакцин против COVID-19

12:43 20.05.2021
 
© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 20 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец вторника в Китае было введено свыше 435 миллионов доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Недавние сообщения о новых случаях локального заражения COVID-19 в континентальной части Китая способствовали росту спроса населения на вакцинацию.
Медицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао - РИА Новости, 1920, 06.05.2021
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По данным ведомства, рекорд по количеству введённых за сутки доз вакцин от COVID-19 был побит четыре раза в период с 13 по 17 мая, и при этом в течение этого периода ежедневное общее количество вводимых доз вакцин превышало 12 миллионов.
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКитай
 
 
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