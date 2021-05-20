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В Китае введено свыше 435 млн доз вакцин против COVID-19
В Китае введено свыше 435 млн доз вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021
В Китае введено свыше 435 млн доз вакцин против COVID-19
По состоянию на конец вторника в Китае было введено свыше 435 миллионов доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в среду в Государственном РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:43
2021-05-20T12:43
2021-05-20T12:43
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китай
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МОСКВА, 20 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец вторника в Китае было введено свыше 435 миллионов доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Недавние сообщения о новых случаях локального заражения COVID-19 в континентальной части Китая способствовали росту спроса населения на вакцинацию.По данным ведомства, рекорд по количеству введённых за сутки доз вакцин от COVID-19 был побит четыре раза в период с 13 по 17 мая, и при этом в течение этого периода ежедневное общее количество вводимых доз вакцин превышало 12 миллионов.
https://ria.ru/20210506/kitay-1731275586.html
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, китай