https://ria.ru/20210520/vaktsiny-1733109255.html

В Китае введено свыше 435 млн доз вакцин против COVID-19

В Китае введено свыше 435 млн доз вакцин против COVID-19 - РИА Новости, 20.05.2021

В Китае введено свыше 435 млн доз вакцин против COVID-19

По состоянию на конец вторника в Китае было введено свыше 435 миллионов доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в среду в Государственном РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:43

2021-05-20T12:43

2021-05-20T12:43

россия-китай: главное

коронавирус covid-19

здоровье - общество

китай

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593193973_0:164:3072:1892_1920x0_80_0_0_92abd7c5ea823308846079c7f5587d76.jpg

МОСКВА, 20 мая — Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец вторника в Китае было введено свыше 435 миллионов доз вакцин от новой коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Недавние сообщения о новых случаях локального заражения COVID-19 в континентальной части Китая способствовали росту спроса населения на вакцинацию.По данным ведомства, рекорд по количеству введённых за сутки доз вакцин от COVID-19 был побит четыре раза в период с 13 по 17 мая, и при этом в течение этого периода ежедневное общее количество вводимых доз вакцин превышало 12 миллионов.

https://ria.ru/20210506/kitay-1731275586.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, китай