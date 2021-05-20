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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210520/vaktsinatsiya-1733118055.html
Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок - РИА Новости, 20.05.2021
Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Кабмин РФ предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:11
2021-05-20T13:48
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
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михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кабмин РФ предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.По его словам, соответствующие изменения в закон об иммунопрофилактике уже подготовлены. "У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться. Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование. В текущем году направим свыше 26 миллиардов рублей", - добавил глава кабмина.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
"Правительство предложило включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок" – Мишустин
Правительство предложило включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок. Вакцинация должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мишустин, общество

Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

13:11 20.05.2021 (обновлено: 13:48 20.05.2021)
 
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кабмин РФ предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.
"Она (вакцинация - ред.) должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет. Для этого правительство предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок", - сказал Мишустин.
По его словам, соответствующие изменения в закон об иммунопрофилактике уже подготовлены. "У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться. Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование. В текущем году направим свыше 26 миллиардов рублей", - добавил глава кабмина.
 
Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МишустинОбщество
 
 
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