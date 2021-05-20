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Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок - РИА Новости, 20.05.2021
Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Кабмин РФ предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:11
2021-05-20T13:11
2021-05-20T13:48
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кабмин РФ предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.По его словам, соответствующие изменения в закон об иммунопрофилактике уже подготовлены. "У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться. Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование. В текущем году направим свыше 26 миллиардов рублей", - добавил глава кабмина.
РИА Новости
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"Правительство предложило включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок" – Мишустин
Правительство предложило включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок. Вакцинация должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
2021-05-20T13:11
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мишустин, общество