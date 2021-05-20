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Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок - РИА Новости, 20.05.2021

Мишустин предложил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Кабмин РФ предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:11

2021-05-20T13:11

2021-05-20T13:48

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кабмин РФ предлагает включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.По его словам, соответствующие изменения в закон об иммунопрофилактике уже подготовлены. "У людей и дальше будет возможность бесплатно вакцинироваться. Предусмотрим для этого необходимое дополнительное финансирование. В текущем году направим свыше 26 миллиардов рублей", - добавил глава кабмина.

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2021

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"Правительство предложило включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок" – Мишустин Правительство предложило включить вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок. Вакцинация должна продолжаться до тех пор, пока не будет сформирован коллективный иммунитет, отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 2021-05-20T13:11 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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