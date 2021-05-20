Бразильская лаборатория произвела первую партию вакцины "Спутник V"
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
© Sputnik / Томас Тхайцук
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была произведена бразильской лабораторией União Química, сообщают разработчики препарата.
"Первая партия вакцины "Спутник V" была произведена ведущим бразильским производителем União Química. После проверки качества в центре Гамалеи, произведенная União Química вакцина будет экспортирована в другие латиноамериканские страны для борьбы с COVID-19", - сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.
Ранее бразильская компания произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она была отправлена в Москву для сертификации.
В конце апреля национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций Бразилии одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием "Гам-КОВИД-ВАК". Вместе с тем разрешение от регулятора Anvisa пока отсутствует. Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.