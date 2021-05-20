https://ria.ru/20210520/vaktsina-1733174789.html

Бразильская лаборатория произвела первую партию вакцины "Спутник V"

Бразильская лаборатория произвела первую партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 20.05.2021

Бразильская лаборатория произвела первую партию вакцины "Спутник V"

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была произведена бразильской лабораторией União Química, сообщают разработчики препарата. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T17:38

2021-05-20T17:38

2021-05-20T17:38

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

москва

бразилия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732812086_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_ceed5450c84584a88f3d6826c23b94cc.jpg

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была произведена бразильской лабораторией União Química, сообщают разработчики препарата."Первая партия вакцины "Спутник V" была произведена ведущим бразильским производителем União Química. После проверки качества в центре Гамалеи, произведенная União Química вакцина будет экспортирована в другие латиноамериканские страны для борьбы с COVID-19", - сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.Ранее бразильская компания произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она была отправлена в Москву для сертификации.В конце апреля национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций Бразилии одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием "Гам-КОВИД-ВАК". Вместе с тем разрешение от регулятора Anvisa пока отсутствует. Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210520/vaktsiny-1733060478.html

москва

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, москва, бразилия