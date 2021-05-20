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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210520/vaktsina-1733174789.html
Бразильская лаборатория произвела первую партию вакцины "Спутник V"
Бразильская лаборатория произвела первую партию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 20.05.2021
Бразильская лаборатория произвела первую партию вакцины "Спутник V"
Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была произведена бразильской лабораторией União Química, сообщают разработчики препарата. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T17:38
2021-05-20T17:38
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
москва
бразилия
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была произведена бразильской лабораторией União Química, сообщают разработчики препарата."Первая партия вакцины "Спутник V" была произведена ведущим бразильским производителем União Química. После проверки качества в центре Гамалеи, произведенная União Química вакцина будет экспортирована в другие латиноамериканские страны для борьбы с COVID-19", - сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.Ранее бразильская компания произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она была отправлена в Москву для сертификации.В конце апреля национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций Бразилии одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием "Гам-КОВИД-ВАК". Вместе с тем разрешение от регулятора Anvisa пока отсутствует. Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, москва, бразилия

Бразильская лаборатория произвела первую партию вакцины "Спутник V"

17:38 20.05.2021
 
© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкУпаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19
Упаковка российского препарата Sputnik V от коронавирусной инфекции COVID-19 - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" была произведена бразильской лабораторией União Química, сообщают разработчики препарата.
"Первая партия вакцины "Спутник V" была произведена ведущим бразильским производителем União Química. После проверки качества в центре Гамалеи, произведенная União Química вакцина будет экспортирована в другие латиноамериканские страны для борьбы с COVID-19", - сообщается в Twitter-аккаунте вакцины.
Ранее бразильская компания произвела пилотную партию вакцин против COVID-19 разработки российского института Гамалеи, она была отправлена в Москву для сертификации.
В конце апреля национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций Бразилии одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием "Гам-КОВИД-ВАК". Вместе с тем разрешение от регулятора Anvisa пока отсутствует. Anvisa отклонило запрос региональных правительств на импорт вакцины "Спутник V" до предоставления "недостающей информации".
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Вчера, 04:23
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Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 66 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийМоскваБразилия
 
 
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