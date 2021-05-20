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Распространение коронавируса
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В Никарагуа зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"
В Никарагуа зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 20.05.2021
В Никарагуа зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"
Никарагуа зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T15:35
2021-05-20T15:35
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
никарагуа
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Никарагуа зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Никарагуа", - заявили в фонде.Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации. Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.В феврале текущего года в Никарагуа также была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек."Никарагуа уже применяет российский препарат "Спутник V" для защиты населения. Регистрация вакцины "Спутник Лайт" увеличит количество доступных стране инструментов для борьбы с коронавирусом и позволит ускорить кампанию по вакцинации граждан", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, никарагуа

В Никарагуа зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"

15:35 20.05.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Никарагуа зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Никарагуа", - заявили в фонде.
Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации. Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.
Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.
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15 мая, 18:31Распространение коронавируса
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В феврале текущего года в Никарагуа также была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).
Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек.
"Никарагуа уже применяет российский препарат "Спутник V" для защиты населения. Регистрация вакцины "Спутник Лайт" увеличит количество доступных стране инструментов для борьбы с коронавирусом и позволит ускорить кампанию по вакцинации граждан", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВакциныКоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийНикарагуа
 
 
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