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В Никарагуа зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"

В Никарагуа зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт" - РИА Новости, 20.05.2021

В Никарагуа зарегистрировали вакцину "Спутник Лайт"

Никарагуа зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T15:35

2021-05-20T15:35

2021-05-20T15:35

распространение коронавируса

вакцина "спутник лайт"

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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Никарагуа зарегистрировала российскую вакцину против коронавируса "Спутник Лайт", говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)."РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" Министерством здравоохранения Республики Никарагуа", - заявили в фонде.Вакцина "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт" составляет 79,4% с 28 дня после получения иммунизации. Расчет эффективности был осуществлен на основе данных россиян, получивших только один укол в рамках программы массовой гражданской вакцинации, и не получивших второй укол по любой причине в период с 5 декабря 2020 года по 15 апреля 2021 года.Показатель эффективности на уровне около 80% превышает показатели эффективности многих вакцин, требующих двух уколов.В феврале текущего года в Никарагуа также была зарегистрирована двухкомпонентная вакцина "Спутник V". Препарат был одобрен к применению в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA).Вакцина "Спутник V" одобрена к применению в 66 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек."Никарагуа уже применяет российский препарат "Спутник V" для защиты населения. Регистрация вакцины "Спутник Лайт" увеличит количество доступных стране инструментов для борьбы с коронавирусом и позволит ускорить кампанию по вакцинации граждан", - заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

https://ria.ru/20210515/ekvador-1732465574.html

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