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Мурашко назвал сроки поступления "Спутника Лайт" в гражданский оборот
Мурашко назвал сроки поступления "Спутника Лайт" в гражданский оборот - РИА Новости, 20.05.2021
Мурашко назвал сроки поступления "Спутника Лайт" в гражданский оборот
Вакцина для профилактики коронавируса "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот через 3 недели, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:46
2021-05-20T11:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
коронавирус в россии
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коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вакцина для профилактики коронавируса "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот через 3 недели, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Три недели", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, когда вакцина "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
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вакцина "спутник лайт", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко назвал сроки поступления "Спутника Лайт" в гражданский оборот

10:46 20.05.2021 (обновлено: 11:12 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вакцина для профилактики коронавируса "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот через 3 недели, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Три недели", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, когда вакцина "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот.
Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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