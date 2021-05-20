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Мурашко назвал сроки поступления "Спутника Лайт" в гражданский оборот

Мурашко назвал сроки поступления "Спутника Лайт" в гражданский оборот - РИА Новости, 20.05.2021

Мурашко назвал сроки поступления "Спутника Лайт" в гражданский оборот

Вакцина для профилактики коронавируса "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот через 3 недели, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T10:46

2021-05-20T10:46

2021-05-20T11:12

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Вакцина для профилактики коронавируса "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот через 3 недели, заявил журналистам министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Три недели", - сказал Мурашко, отвечая на вопрос, когда вакцина "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот.Однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России в начале мая, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух уколов. Препарат "Спутник Лайт" - это первый компонент вакцины "Спутник V". Он эффективен против всех новых штаммов коронавируса. Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом "Спутник Лайт" не зарегистрировано.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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