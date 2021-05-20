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Распространение коронавируса
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США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике - РИА Новости, 20.05.2021
США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике
США разрешили хранить вакцину Pfizer от COVID-19 до 1 месяца в обычном холодильнике после разморозки и до разбавления перед инъекцией, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T01:17
2021-05-20T01:17
распространение коронавируса
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США разрешили хранить вакцину Pfizer от COVID-19 до 1 месяца в обычном холодильнике после разморозки и до разбавления перед инъекцией, говорится в сообщении медицинского регулятора FDA.Повышенный срок хранения вакцины при более высокой температуре означает, что она будет более доступна для применения в отдаленных регионах и для людей, живущих за пределами городов.Раньше разрешалось хранить вакцину Pfizer в обычном холодильнике до 5 дней. Транспортировка и долговременное хранение вакцины осуществляется при температуре минус 70 градусов Цельсия.
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, сша, в мире

США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике

01:17 20.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЛоготип Pfizer
Логотип Pfizer - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США разрешили хранить вакцину Pfizer от COVID-19 до 1 месяца в обычном холодильнике после разморозки и до разбавления перед инъекцией, говорится в сообщении медицинского регулятора FDA.
Повышенный срок хранения вакцины при более высокой температуре означает, что она будет более доступна для применения в отдаленных регионах и для людей, живущих за пределами городов.
"FDA разрешает хранить капсулы с размороженной неразведенной вакциной от коронавируса производства Pfizer-BioNTech при температуре 2-8 градусов Цельсия сроком до 1 месяца", - говорится в заявлении регулятора.
Раньше разрешалось хранить вакцину Pfizer в обычном холодильнике до 5 дней. Транспортировка и долговременное хранение вакцины осуществляется при температуре минус 70 градусов Цельсия.
 
Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
 
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