https://ria.ru/20210520/vaktsina-1733056222.html

США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике

США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике - РИА Новости, 20.05.2021

США разрешили хранить вакцину Pfizer до месяца в обычном холодильнике

США разрешили хранить вакцину Pfizer от COVID-19 до 1 месяца в обычном холодильнике после разморозки и до разбавления перед инъекцией, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T01:17

2021-05-20T01:17

2021-05-20T01:17

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731298101_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f63090a8ca35371fe68da52857ff9be4.jpg

ВАШИНГТОН, 20 мая - РИА Новости. США разрешили хранить вакцину Pfizer от COVID-19 до 1 месяца в обычном холодильнике после разморозки и до разбавления перед инъекцией, говорится в сообщении медицинского регулятора FDA.Повышенный срок хранения вакцины при более высокой температуре означает, что она будет более доступна для применения в отдаленных регионах и для людей, живущих за пределами городов.Раньше разрешалось хранить вакцину Pfizer в обычном холодильнике до 5 дней. Транспортировка и долговременное хранение вакцины осуществляется при температуре минус 70 градусов Цельсия.

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, сша, в мире