https://ria.ru/20210520/uvolnenie-1733097769.html

Полицейского, распространившего видео с опросом Галявиева, уволили

Полицейского, распространившего видео с опросом Галявиева, уволили - РИА Новости, 20.05.2021

Полицейского, распространившего видео с опросом Галявиева, уволили

Из полиции уволили сотрудника, распространившего фото и видео опроса подозреваемого в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева, сообщило управление МВД... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T11:57

2021-05-20T11:57

2021-05-20T12:58

ильназ галявиев

происшествия

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0c/1732013407_0:97:1483:931_1920x0_80_0_0_0a8e1dd65411a4de1a24527e43c1017b.jpg

КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Из полиции уволили сотрудника, распространившего фото и видео опроса подозреваемого в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева, сообщило управление МВД по Татарстану.Его непосредственному руководителю сделали строгое дисциплинарное взыскание.По данным властей, при стрельбе в гимназии № 175 в Казани 11 мая погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Суд арестовал Галявиева, ему предъявлено обвинение, вину он признал.По информации следователей, подросток при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

https://ria.ru/20210520/deti-1733084427.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе 2021-05-20T11:57 true PT1M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ильназ галявиев, происшествия, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань