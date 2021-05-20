https://ria.ru/20210520/uvolnenie-1733097769.html
Полицейского, распространившего видео с опросом Галявиева, уволили
Полицейского, распространившего видео с опросом Галявиева, уволили - РИА Новости, 20.05.2021
Полицейского, распространившего видео с опросом Галявиева, уволили
Из полиции уволили сотрудника, распространившего фото и видео опроса подозреваемого в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева, сообщило управление МВД... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:57
2021-05-20T11:57
2021-05-20T12:58
ильназ галявиев
происшествия
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
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КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Из полиции уволили сотрудника, распространившего фото и видео опроса подозреваемого в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева, сообщило управление МВД по Татарстану.Его непосредственному руководителю сделали строгое дисциплинарное взыскание.По данным властей, при стрельбе в гимназии № 175 в Казани 11 мая погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Суд арестовал Галявиева, ему предъявлено обвинение, вину он признал.По информации следователей, подросток при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
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Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
2021-05-20T11:57
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ильназ галявиев, происшествия, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань