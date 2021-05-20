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Полицейского, распространившего видео с опросом Галявиева, уволили
Полицейского, распространившего видео с опросом Галявиева, уволили - РИА Новости, 20.05.2021
Полицейского, распространившего видео с опросом Галявиева, уволили
Из полиции уволили сотрудника, распространившего фото и видео опроса подозреваемого в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева, сообщило управление МВД... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T11:57
2021-05-20T12:58
ильназ галявиев
происшествия
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
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КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Из полиции уволили сотрудника, распространившего фото и видео опроса подозреваемого в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева, сообщило управление МВД по Татарстану.Его непосредственному руководителю сделали строгое дисциплинарное взыскание.По данным властей, при стрельбе в гимназии № 175 в Казани 11 мая погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев, на него официально было зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Суд арестовал Галявиева, ему предъявлено обвинение, вину он признал.По информации следователей, подросток при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
https://ria.ru/20210520/deti-1733084427.html
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Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
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ильназ галявиев, происшествия, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань

Полицейского, распространившего видео с опросом Галявиева, уволили

11:57 20.05.2021 (обновлено: 12:58 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИльназ Галявиев в суде
Ильназ Галявиев в суде - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 20 мая — РИА Новости. Из полиции уволили сотрудника, распространившего фото и видео опроса подозреваемого в стрельбе в казанской гимназии Ильназа Галявиева, сообщило управление МВД по Татарстану.
Его непосредственному руководителю сделали строгое дисциплинарное взыскание.
По данным властей, при стрельбе в гимназии № 175 в Казани 11 мая погибли семеро детей и две учительницы, 24 человека пострадали. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний Ильназ Галявиев, на него официально было зарегистрировано оружие.
СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция — пожизненное лишение свободы. Суд арестовал Галявиева, ему предъявлено обвинение, вину он признал.
По информации следователей, подросток при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
Ситуация у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 10:46
Мурашко рассказал о состоянии пострадавших при стрельбе в Казани детей
 
Ильназ ГалявиевПроисшествияСтрельба в школе в КазаниРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
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