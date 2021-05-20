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Главный следователь полиции Москвы решила уйти в отставку
Главный следователь полиции Москвы решила уйти в отставку - РИА Новости, 20.05.2021
Главный следователь полиции Москвы решила уйти в отставку
Руководитель Главного следственного управления полиции Москвы генерал-майор Наталья Агафьева написала рапорт об отставке, сообщает в четверг столичный главк МВД РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T10:12
2021-05-20T10:12
2021-05-20T10:20
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Руководитель Главного следственного управления полиции Москвы генерал-майор Наталья Агафьева написала рапорт об отставке, сообщает в четверг столичный главк МВД РФ.Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что Агафьева написала рапорт об увольнении, но официально эта информация тогда не подтверждалась."Заместитель начальника ГУМВД по Москве - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Агафьева Наталья Ивановна подала рапорт на увольнение из органов внутренних дел по выслуге лет, дающий право на получение пенсии", - говорится в релизе.Как уточнили в пресс-службе, Агафьева проходит службу в органах внутренних дел с 1978 года, а на руководящих должностях - с 1985-го."Генерал-майор юстиции Агафьева Наталья Ивановна более шесть лет возглавляет крупнейший орган предварительного следствия системы МВД России – ГСУ ГУМВД по Москве, которое вносит значительный вклад в формирование судебно-следственной практики по расследованию уголовных дел", - также говорится в сообщении.За время своей работы Агафьева, отметили в пресс-службе, "выстроила и реализовала эффективную систему методик расследования отдельных видов преступлений, характерных для столичного региона, позволяющую выполнить одну из основных задач уголовного судопроизводства - возмещение потерпевшим причиненного преступлением ущерба".
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МОСКВА, 20 мая - РИА Новости.
Руководитель Главного следственного управления полиции Москвы
генерал-майор Наталья Агафьева написала рапорт об отставке, сообщает в четверг столичный главк МВД РФ.
Ранее ряд СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что Агафьева написала рапорт об увольнении, но официально эта информация тогда не подтверждалась.
"Заместитель начальника ГУМВД
по Москве - начальник Главного следственного управления генерал-майор юстиции Агафьева Наталья Ивановна подала рапорт на увольнение из органов внутренних дел по выслуге лет, дающий право на получение пенсии", - говорится в релизе.
Как уточнили в пресс-службе, Агафьева проходит службу в органах внутренних дел с 1978 года, а на руководящих должностях - с 1985-го.
"Генерал-майор юстиции Агафьева Наталья Ивановна более шесть лет возглавляет крупнейший орган предварительного следствия системы МВД России – ГСУ ГУМВД по Москве, которое вносит значительный вклад в формирование судебно-следственной практики по расследованию уголовных дел", - также говорится в сообщении.
За время своей работы Агафьева, отметили в пресс-службе, "выстроила и реализовала эффективную систему методик расследования отдельных видов преступлений, характерных для столичного региона, позволяющую выполнить одну из основных задач уголовного судопроизводства - возмещение потерпевшим причиненного преступлением ущерба".