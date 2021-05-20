https://ria.ru/20210520/ukraina-1733195088.html

Кличко ответил на обвинения в воровстве

Кличко ответил на обвинения в воровстве - РИА Новости, 20.05.2021

Кличко ответил на обвинения в воровстве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его удивили обвинения со стороны украинского президента Владимира Зеленского в воровстве из госбюджета. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T19:24

2021-05-20T19:24

2021-05-20T21:43

киевский городской совет

виталий кличко

владимир зеленский

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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его удивили обвинения со стороны украинского президента Владимира Зеленского в воровстве из госбюджета. Ранее в четверг Зеленский на пресс-конференции по итогам двух лет на должности главы государства заявил, что обыски у окружения мэра Киева Виталия Кличко проходят из-за краж из госбюджета. По словам Зеленского, Кличко постоянно ищет встречи, пишет ему и приходит в офис "без готовности президента с ним встретиться"."Я уже комментировал эти срежиссированные обыски и массовые облавы, происходящие в последнее время. Это манипуляции и дискредитация городской власти! Когда ищут документы, которые мы сами передавали правоохранителям, о финансовых нарушениях, которые обнаружили мы сами. Документы за несколько лет. Что до этого делали с ними правоохранители? Может, президенту подают некую искаженную информацию? Поскольку, чтобы однозначно утверждать, все факты должны быть доказаны в законном порядке", - написал мэр в своем Telegram-канале в четверг.Кличко также заявил, что не обивал пороги Зеленского."За последние несколько часов получил массу вопросов относительно того, хожу ли я обивать пороги высоких кабинетов. Отвечаю: я - человек воспитанный. Я не хожу кого-то ждать. Может, меня с кем-то перепутали? Потому что мне есть чем заниматься. Перед тем как прийти, даже к друзьям, я всегда позвоню и спрошу, когда им удобно встретиться. Тем более, не в моих правилах ходить, обивать пороги кабинетов. Я, как мэр столицы, как председатель Ассоциации городов Украины, звонил в приемную, писал президенту для встречи по рабочим вопросам. А вопросов у нас немало - и по газу, тарифам, неотложным вопросам столицы, вопросам местного самоуправления", - добавил он. Ранее у окружения Кличко прошли ряд обысков. Кличко назвал такие действия силовиков давлением со стороны офиса президента. По данным СМИ, в офисе Зеленского хотят уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА), которую он совмещаем с должностью мэра. В Конституции Украины указано, что особенности осуществления исполнительной власти в Киеве определяет отдельный закон.Согласно закону о "Столице Украины — городе-герое Киеве", исполнительным органом Киевского городского совета является КГГА, а ее председателя назначает президент Украины в порядке, предусмотренном Конституцией. Может ли мэр совмещать должность председателя КГГА, там не указано.Ранее пресс-служба киевской прокуратуры сообщила, что правоохранители провели обыск в одном из департаментов Киевской городской госадминистрации по делу о хищении 13,5 миллиона гривен (порядка 488 тысяч долларов) при закупках средств личной гигиены. Позже в прокуратуре сообщили, что правоохранители подозревают по этому делу трех действующих и четырех бывших чиновников департамента соцполитики мэрии. Также прошли обыски в "Киевавтодоре" по делу об уклонении от уплаты более 650 тысяч долларов налогов - и в помещениях мэрии, и по месту жительства директора в рамках расследования дела о нанесении почти 705 тысяч долларов ущерба городскому бюджету.Кроме того, Кличко во вторник заявил, что в его подъезд утром ворвались вооруженные люди, но пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже. Служба безопасности Украины заявила, что проводила обыски в доме, где живет Кличко, по делу о контрабанде топлива из Белоруссии и РФ. Мэр Киева считает обыски в коммунальных предприятиях города давлением на столичную власть и лично на него, а также подавлением местного самоуправления. Он также считает, что давление исходит от офиса президента и связано с его активной работой на посту мэра.

https://ria.ru/20210518/obyski-1732789730.html

https://ria.ru/20210520/klichko-1733131887.html

https://ria.ru/20210513/korruptsiya-1732188026.html

киев

украина

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