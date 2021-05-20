https://ria.ru/20210520/ukraina-1733160333.html

В партии Порошенко заявили о дилетантстве и некомпетентности Зеленского

В партии Порошенко заявили о дилетантстве и некомпетентности Зеленского - РИА Новости, 20.05.2021

В партии Порошенко заявили о дилетантстве и некомпетентности Зеленского

Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора нести ответственность за свою неуклюжую деятельность, а не перекладывать ее на своих предшественников, заявили в... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T16:35

2021-05-20T16:35

2021-05-20T16:35

европейская солидарность

петр порошенко

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора нести ответственность за свою неуклюжую деятельность, а не перекладывать ее на своих предшественников, заявили в четверг в партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" .Ранее в четверг во время пресс-конференции по итогам двух лет на посту главы государства Зеленский заявил, что уже "стал приговором" для Порошенко."Зеленский лично, его дилетантство и некомпетентность - это, к сожалению, приговор Украине. А для 50 тысяч украинцев, умерших от COVID-19, Зеленский, как лично ответственный за провал вакцинации, стал смертным приговором… Порошенко уже два года не президент. Зеленскому пора, особенно при том объеме абсолютной власти, которой он обладает, нести ответственность за собственную неуклюжую деятельность и преступное бездействие, а не перекладывать ее на предшественников, собственное правительство или министров", - цитирует пресс-службу партии издание "Украинская правда".По данным минздрава страны, за все время пандемии COVID-19 в Украине заболели – 2 170 398 человек, выздоровели – 1 916 194 человека, скончались - 48 899.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.

https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733148888.html

https://ria.ru/20210520/ukraina-1733120137.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире