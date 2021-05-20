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В партии Порошенко заявили о дилетантстве и некомпетентности Зеленского
В партии Порошенко заявили о дилетантстве и некомпетентности Зеленского - РИА Новости, 20.05.2021
В партии Порошенко заявили о дилетантстве и некомпетентности Зеленского
Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора нести ответственность за свою неуклюжую деятельность, а не перекладывать ее на своих предшественников, заявили в... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T16:35
2021-05-20T16:35
европейская солидарность
петр порошенко
владимир зеленский
украина
в мире
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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора нести ответственность за свою неуклюжую деятельность, а не перекладывать ее на своих предшественников, заявили в четверг в партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" .Ранее в четверг во время пресс-конференции по итогам двух лет на посту главы государства Зеленский заявил, что уже "стал приговором" для Порошенко."Зеленский лично, его дилетантство и некомпетентность - это, к сожалению, приговор Украине. А для 50 тысяч украинцев, умерших от COVID-19, Зеленский, как лично ответственный за провал вакцинации, стал смертным приговором… Порошенко уже два года не президент. Зеленскому пора, особенно при том объеме абсолютной власти, которой он обладает, нести ответственность за собственную неуклюжую деятельность и преступное бездействие, а не перекладывать ее на предшественников, собственное правительство или министров", - цитирует пресс-службу партии издание "Украинская правда".По данным минздрава страны, за все время пандемии COVID-19 в Украине заболели – 2 170 398 человек, выздоровели – 1 916 194 человека, скончались - 48 899.Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.
https://ria.ru/20210520/zelenskiy-1733148888.html
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европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, украина, в мире

В партии Порошенко заявили о дилетантстве и некомпетентности Зеленского

16:35 20.05.2021
 
© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
Читать ria.ru в
КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора нести ответственность за свою неуклюжую деятельность, а не перекладывать ее на своих предшественников, заявили в четверг в партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" .
Ранее в четверг во время пресс-конференции по итогам двух лет на посту главы государства Зеленский заявил, что уже "стал приговором" для Порошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам второго года своей работы на авиазаводе Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 15:29
Зеленский заявил, что хочет быть лучше своих предшественников
"Зеленский лично, его дилетантство и некомпетентность - это, к сожалению, приговор Украине. А для 50 тысяч украинцев, умерших от COVID-19, Зеленский, как лично ответственный за провал вакцинации, стал смертным приговором… Порошенко уже два года не президент. Зеленскому пора, особенно при том объеме абсолютной власти, которой он обладает, нести ответственность за собственную неуклюжую деятельность и преступное бездействие, а не перекладывать ее на предшественников, собственное правительство или министров", - цитирует пресс-службу партии издание "Украинская правда".
По данным минздрава страны, за все время пандемии COVID-19 в Украине заболели – 2 170 398 человек, выздоровели – 1 916 194 человека, скончались - 48 899.
Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 13:16
Зеленский предложил решить судьбу Донбасса на всеукраинском референдуме
 
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