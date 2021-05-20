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СБУ объявила в розыск депутата Рады Козака
СБУ объявила в розыск депутата Рады Козака - РИА Новости, 20.05.2021
СБУ объявила в розыск депутата Рады Козака
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак, подозреваемый в "госизмене", объявлен в розыск, Служба безопасности... РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:27
2021-05-20T16:14
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
виктор медведчук
верховная рада украины
в мире
украина
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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак, подозреваемый в "госизмене", объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание, сообщила пресс-служба ведомства.Утверждается, что у СБ Украины есть "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором".Продолжается досудебное следствие.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210518/medvedchuk-1732805257.html
https://ria.ru/20210427/ukraina-1730120634.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, в мире, украина

СБУ объявила в розыск депутата Рады Козака

14:27 20.05.2021 (обновлено: 16:14 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов у здания СБУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак, подозреваемый в "госизмене", объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание, сообщила пресс-служба ведомства.
"Сегодня Печерский районный суд города Киева дал разрешение на задержание народного депутата Украины Тараса Козака. Ранее следователи СБУ объявили его в розыск. Это произошло после того, как 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку было объявлено о подозрении", - сообщается на сайте.
Утверждается, что у СБ Украины есть "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором".
Продолжается досудебное следствие.
Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 14:15
В Сети появились записи "переговоров" Медведчука с Сурковым и Козаком
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 12:22
В Кремле рассказали о контактах Козака с офисом президента Украины
 
Оппозиционная платформа - За жизньТарас КозакВиктор МедведчукВерховная Рада УкраиныВ миреУкраина
 
 
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