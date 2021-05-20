https://ria.ru/20210520/ukraina-1733134767.html

СБУ объявила в розыск депутата Рады Козака

СБУ объявила в розыск депутата Рады Козака - РИА Новости, 20.05.2021

СБУ объявила в розыск депутата Рады Козака

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак, подозреваемый в "госизмене", объявлен в розыск, Служба безопасности... РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:27

2021-05-20T14:27

2021-05-20T16:14

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

верховная рада украины

в мире

украина

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КИЕВ, 20 мая - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак, подозреваемый в "госизмене", объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание, сообщила пресс-служба ведомства.Утверждается, что у СБ Украины есть "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором".Продолжается досудебное следствие.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210518/medvedchuk-1732805257.html

https://ria.ru/20210427/ukraina-1730120634.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, верховная рада украины, в мире, украина