Зеленский назвал решение конфликта в Донбассе приоритетом своей работы
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
КИЕВ, 20 мая – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение вопроса конфликта в Донбассе и "деоккупации" украинских территорий является приоритетом его работы, но процесс длительный.
"Решение вопроса войны, деоккупация наших территорий, все-таки мы верим, временно оккупированных, а не навсегда, и я точно знаю, что так и будет, - это приоритетный вопрос, он им к сожалению и остается… Долго идет этот процесс", - сказал Зеленский на пресс-конференции в четверг по итогам второй годовщины на посту президента Украины.
Зеленский победил на выборах президента Украины 21 апреля 2019 года, набрав во втором туре 73% голосов. Он стал шестым президентом Украины и самым молодым за всю историю страны. В политику он пришел из шоу-бизнеса. Одними из главных обещаний Зеленского в ходе предвыборной кампании были планы закончить войну в Донбассе, бороться с коррупцией, в том числе наказать представителей предыдущей власти причастных к подобным схемам, рост благосостояния граждан.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.