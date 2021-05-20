https://ria.ru/20210520/ukraina-1733105397.html
Надежды на улучшение отношений с Киевом не оправдались, заявили в МИД
Надежды на улучшение отношений с Киевом не оправдались, заявили в МИД - РИА Новости, 20.05.2021
Надежды на улучшение отношений с Киевом не оправдались, заявили в МИД
Надежды России на то, что с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского отношения с Киевом улучшатся, не оправдались, сказал замглавы МИД РФ Андрей РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:30
2021-05-20T12:30
2021-05-20T12:56
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154948/00/1549480066_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_45b6b65f2b95a57654265420072ef2cd.jpg
КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Надежды России на то, что с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского отношения с Киевом улучшатся, не оправдались, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Надежда на то, что отношения... с приходом нового президента Украины, они, к сожалению, не оправдались, а по некоторым параметрам риторика Зеленского и конкретные шаги стали даже гораздо хуже, чем это было при (Петре) Порошенко. Весьма сожалеем этому факту", - сказал Руденко в кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/zelenskiy-1733108237.html
россия
москва
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154948/00/1549480066_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c920a1f80718bc6921359abf62417e05.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, киев, украина, в мире