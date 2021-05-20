https://ria.ru/20210520/ukraina-1733105397.html

Надежды на улучшение отношений с Киевом не оправдались, заявили в МИД

Надежды на улучшение отношений с Киевом не оправдались, заявили в МИД - РИА Новости, 20.05.2021

Надежды на улучшение отношений с Киевом не оправдались, заявили в МИД

Надежды России на то, что с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского отношения с Киевом улучшатся, не оправдались, сказал замглавы МИД РФ Андрей РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T12:30

2021-05-20T12:30

2021-05-20T12:56

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/154948/00/1549480066_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_45b6b65f2b95a57654265420072ef2cd.jpg

КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Надежды России на то, что с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского отношения с Киевом улучшатся, не оправдались, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Надежда на то, что отношения... с приходом нового президента Украины, они, к сожалению, не оправдались, а по некоторым параметрам риторика Зеленского и конкретные шаги стали даже гораздо хуже, чем это было при (Петре) Порошенко. Весьма сожалеем этому факту", - сказал Руденко в кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://radiosputnik.ria.ru/20210520/zelenskiy-1733108237.html

россия

москва

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, киев, украина, в мире