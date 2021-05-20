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Надежды на улучшение отношений с Киевом не оправдались, заявили в МИД
Надежды на улучшение отношений с Киевом не оправдались, заявили в МИД - РИА Новости, 20.05.2021
Надежды на улучшение отношений с Киевом не оправдались, заявили в МИД
Надежды России на то, что с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского отношения с Киевом улучшатся, не оправдались, сказал замглавы МИД РФ Андрей РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T12:30
2021-05-20T12:56
россия
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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Надежды России на то, что с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского отношения с Киевом улучшатся, не оправдались, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Надежда на то, что отношения... с приходом нового президента Украины, они, к сожалению, не оправдались, а по некоторым параметрам риторика Зеленского и конкретные шаги стали даже гораздо хуже, чем это было при (Петре) Порошенко. Весьма сожалеем этому факту", - сказал Руденко в кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, киев, украина, в мире

Надежды на улучшение отношений с Киевом не оправдались, заявили в МИД

12:30 20.05.2021 (обновлено: 12:56 20.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 20 мая - РИА Новости. Надежды России на то, что с приходом на пост президента Украины Владимира Зеленского отношения с Киевом улучшатся, не оправдались, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Надежда на то, что отношения... с приходом нового президента Украины, они, к сожалению, не оправдались, а по некоторым параметрам риторика Зеленского и конкретные шаги стали даже гораздо хуже, чем это было при (Петре) Порошенко. Весьма сожалеем этому факту", - сказал Руденко в кулуарах Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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