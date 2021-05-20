https://ria.ru/20210520/tunis-1733130656.html

Эксперты рассказали путешественникам о правилах отдыха в Тунисе

Эксперты рассказали путешественникам о правилах отдыха в Тунисе - РИА Новости, 20.05.2021

Эксперты рассказали путешественникам о правилах отдыха в Тунисе

В Тунисе уже месяц открыт туристический сезон, и эксперты рассказали о правилах въезда в страну, ограничениях в работе отелей и других объектов, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T14:28

2021-05-20T14:28

2021-05-20T14:28

куда можно лететь

куда поехать

туристы

тунис (страна)

отдых

туризм

коронавирус covid-19

туризм

гостиницы

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Тунисе уже месяц открыт туристический сезон, и эксперты рассказали о правилах въезда в страну, ограничениях в работе отелей и других объектов, сообщает АТОР.Организованные туристы освобождаются от необходимости соблюдать самоизоляцию, если у них есть оплаченные брони гостиницы, авиабилеты, они представили отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус на английском языке, соблюдают правила санитарного протокола (носят маски, держат дистанцию, моют руки) и заполнили и распечатали спецанкету с информацией о состоянии здоровья.За нарушение протокола предусмотрен штраф в 45 долларов, и на второй странице анкеты гости расписываются, что предупреждены о этом.Самостоятельных путешественников ждет недельный карантин (за их счет) и два ПЦР-анализы — на пятый и седьмой день пребывания. Они обойдутся в 126 долларов.Разрешенная загрузка отелей — 50 процентов. Сотрудники должны быть в масках, туристам рекомендуется их носить. Социальная дистанция в бассейне — три метра, шезлонги отодвинуты друг от друга на метр. Хаммамы закрыты, шведский стол отменен, мероприятия могут проводиться при условии соблюдения участниками соцдистанции.Гости могут посещать достопримечательности и экскурсии. Гулять в городе, ходить в кафе, супермаркеты, аптеки также разрешено.

https://ria.ru/20210520/egipet-1733124202.html

https://ria.ru/20210520/makedoniya-1732936153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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