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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210520/tunis-1733130656.html
Эксперты рассказали путешественникам о правилах отдыха в Тунисе
Эксперты рассказали путешественникам о правилах отдыха в Тунисе - РИА Новости, 20.05.2021
Эксперты рассказали путешественникам о правилах отдыха в Тунисе
В Тунисе уже месяц открыт туристический сезон, и эксперты рассказали о правилах въезда в страну, ограничениях в работе отелей и других объектов, сообщает АТОР. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T14:28
2021-05-20T14:28
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куда поехать
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отдых
туризм
коронавирус covid-19
туризм
гостиницы
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Тунисе уже месяц открыт туристический сезон, и эксперты рассказали о правилах въезда в страну, ограничениях в работе отелей и других объектов, сообщает АТОР.Организованные туристы освобождаются от необходимости соблюдать самоизоляцию, если у них есть оплаченные брони гостиницы, авиабилеты, они представили отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус на английском языке, соблюдают правила санитарного протокола (носят маски, держат дистанцию, моют руки) и заполнили и распечатали спецанкету с информацией о состоянии здоровья.За нарушение протокола предусмотрен штраф в 45 долларов, и на второй странице анкеты гости расписываются, что предупреждены о этом.Самостоятельных путешественников ждет недельный карантин (за их счет) и два ПЦР-анализы — на пятый и седьмой день пребывания. Они обойдутся в 126 долларов.Разрешенная загрузка отелей — 50 процентов. Сотрудники должны быть в масках, туристам рекомендуется их носить. Социальная дистанция в бассейне — три метра, шезлонги отодвинуты друг от друга на метр. Хаммамы закрыты, шведский стол отменен, мероприятия могут проводиться при условии соблюдения участниками соцдистанции.Гости могут посещать достопримечательности и экскурсии. Гулять в городе, ходить в кафе, супермаркеты, аптеки также разрешено.
https://ria.ru/20210520/egipet-1733124202.html
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куда можно лететь, куда поехать, туристы, тунис (страна), отдых, коронавирус covid-19, туризм, гостиницы, отели, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм

Эксперты рассказали путешественникам о правилах отдыха в Тунисе

14:28 20.05.2021
 
© Depositphotos / christophe.cappelliВид на Медину в Тунисе
Вид на Медину в Тунисе - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© Depositphotos / christophe.cappelli
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. В Тунисе уже месяц открыт туристический сезон, и эксперты рассказали о правилах въезда в страну, ограничениях в работе отелей и других объектов, сообщает АТОР.
Организованные туристы освобождаются от необходимости соблюдать самоизоляцию, если у них есть оплаченные брони гостиницы, авиабилеты, они представили отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус на английском языке, соблюдают правила санитарного протокола (носят маски, держат дистанцию, моют руки) и заполнили и распечатали спецанкету с информацией о состоянии здоровья.
За нарушение протокола предусмотрен штраф в 45 долларов, и на второй странице анкеты гости расписываются, что предупреждены о этом.
Самостоятельных путешественников ждет недельный карантин (за их счет) и два ПЦР-анализы — на пятый и седьмой день пребывания. Они обойдутся в 126 долларов.
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Гости могут посещать достопримечательности и экскурсии. Гулять в городе, ходить в кафе, супермаркеты, аптеки также разрешено.
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