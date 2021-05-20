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Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве
Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве - РИА Новости, 20.05.2021
Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве
Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве до конца года, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:05
2021-05-20T13:05
2021-05-20T13:05
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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве до конца года, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.Отмечается, что уже отремонтирован пешеходный переход на Пролетарском проспекте. В работе – по одному переходу на Каширском проезде и проспектах Андропова и Ленинском.Отмечается, что ремонт не доставляет неудобств пешеходам – часть перехода всегда открыта.
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