https://ria.ru/20210520/tonneli-1733116554.html

Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве

Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве - РИА Новости, 20.05.2021

Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве

Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве до конца года, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2021

2021-05-20T13:05

2021-05-20T13:05

2021-05-20T13:05

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве до конца года, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.Отмечается, что уже отремонтирован пешеходный переход на Пролетарском проспекте. В работе – по одному переходу на Каширском проезде и проспектах Андропова и Ленинском.Отмечается, что ремонт не доставляет неудобств пешеходам – часть перехода всегда открыта.

https://ria.ru/20210505/moskva-1731165946.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, telegram (приложение), москва, общество