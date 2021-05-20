Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20210520/tonneli-1733116554.html
Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве
Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве - РИА Новости, 20.05.2021
Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве
Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве до конца года, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.05.2021
2021-05-20T13:05
2021-05-20T13:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
telegram (приложение)
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594395326_0:0:3274:1843_1920x0_80_0_0_74c62eb4ef87b72f14910bc65e6056ca.jpg
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве до конца года, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.Отмечается, что уже отремонтирован пешеходный переход на Пролетарском проспекте. В работе – по одному переходу на Каширском проезде и проспектах Андропова и Ленинском.Отмечается, что ремонт не доставляет неудобств пешеходам – часть перехода всегда открыта.
https://ria.ru/20210505/moskva-1731165946.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594395326_490:0:3221:2048_1920x0_80_0_0_bab3fa3093cc96a2f4e59a84c5bb490a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
городское хозяйство москвы, telegram (приложение), москва, общество

Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве

13:05 20.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичПодземный переход
Подземный переход - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Четырнадцать пешеходных тоннелей капитально отремонтируют в Москве до конца года, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
"Приступили к ремонту еще четырех подземных пешеходных переходов. Работы начались на Балаклавском проспекте и 5-м Донском проезде в ЮАО, на 106-м километре МКАД и в Зеленограде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже отремонтирован пешеходный переход на Пролетарском проспекте. В работе – по одному переходу на Каширском проезде и проспектах Андропова и Ленинском.
"Всего до конца года капитально отремонтируем 14 пешеходных тоннелей. Что будет сделано: заменим керамическое покрытие стен лестничных сходов и пешеходного тоннеля на гранитную облицовку. Отремонтируем системы электрооборудования, водоотведения, отопления и вентиляции. Обновим гранитные плиты площадок между лестницами и ступеней", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонт не доставляет неудобств пешеходам – часть перехода всегда открыта.
Девушка с коляской переходит через дорогу на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
5 мая, 09:32
В Москве диагональные пешеходные переходы обозначат пунктиром
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыTelegram (приложение)МоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05"Роскосмос" будет продавать "проверенные космосом" товары
03:03Эксперты выяснили график работы российских мошенников
02:56Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
02:36Принцы Уильям и Гарри резко раскритиковали Би-би-си из-за интервью Дианы
02:10Диетолог рассказала, как еще можно успеть похудеть к лету
01:48Продюсируемая Киркоровым певица вышла в финал "Евровидения"
01:42Россия предложила срочно провести встречу "ближневосточного квартета"
01:39Россия хочет долгосрочного прекращения огня между Израилем и ХАМАС
01:33Байден пообещал Нетаньяху восстановить "Железный купол"
01:22Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
01:19Около 50 тысяч жителей сектора Газа лишились крова, заявили в Палестине
00:48Минобороны: первый в Праге Т-34 дрался сразу с 13 немецкими самоходками
00:37Сенаторы США захотели восстановить санкции против "Северного потока — 2"
00:34Высылаемые американские дипломаты до конца дня должны покинуть Россию
00:30Минобороны обвинило Чехию в принижении роли Красной Армии
00:17Минобороны рассекретило документы по Пражской наступательной операции
00:12В Израиле заявили об успехах в борьбе с группировками в Газе
00:08Военное крыло ХАМАС готовило масштабный удар по всему Израилю
23:59Ребенок перенес клиническую смерть в частной больнице в Петербурге
23:57В России выявили более десяти случаев индийского штамма коронавируса
Лента новостейМолния